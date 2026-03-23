Crueldade

Pai de comandante da Guarda de Vitória morta por policial da PRF relata agressões anteriores

Carlos Roberto Teixeira contou que o relacionamento era violento e já havia flagrado Diego Oliveira de Souza tentando sufocar a filha dele; Dayse Barbosa foi assassinada a tiros na madrugada desta segunda (23)

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:46

O aposentado Carlos Roberto Teixeira, pai da comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, morta a tiros no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O pai da comandante da Guarda Municipal de Vitória Dayse Barbosa, de 37 anos, que foi morta pelo namorado PRF, disse que o relacionamento da filha foi marcado por violência. "Já tirei ele de cima dela. Uma vez, flagrei ele tentando enforcar a Dayse”, contou Carlos Roberto Teixeira.

Conforme apuração da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES, crime aconteceu na casa da vítima, por volta de 1h desta segunda-feira (23). O policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza usou uma escada para invadir o imóvel e a matou com 5 tiros na cabeça, no quarto da filha dela, onde dormia, no bairro em Mário Cypreste. Depois, foi até a cozinha e tirou a própria vida.

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Carlos Roberto contou ainda que acordou ao ouvir o primeiro disparo. "Não deu tempo de nada, ele entrou atirando. No primeiro tiro eu já acordei. Abri a porta devagarzinho, olhei, vi ele correndo, mas não deu pra sair, fiquei com medo de tomar um tiro também”, relatou o pai.

Segundo o pai, Dayse e o policial se conheciam há cerca de quatro anos. Apesar das situações relatadas, ele afirmou que a filha nunca registrou denúncia formal sobre as agressões sofridas. “Era uma relação conturbada, dois dias bons e quatro dias ruins. Eu já tinha presenciado brigas, já tirei ele de cima dela, uma vez flagrei ele tentando enforcar a Dayse”, contou Carlos Roberto Teixeira.

A filha de Dayse, de sete anos, fruto de um relacionamento da comandante com um sargento da Polícia Militar, não estava na casa no momento do crime. Carlos Roberto disse que, durante o dia, estava com uma sensação ruim. "O pai veio buscar a criança de manhã e eu ainda falei para ele deixá-la um pouquinho mais lá. Ontem, eu estava com um pressentimento direto, fui no quarto e perguntei, ‘Dayse, sua arma está aí?’, ela disse ‘tá", relembrou o pai.

Marcas de tiro pela casa

Na casa onde a comandante morava com o pai e a filha de oito anos, era possível ver as marcas de tiros no quarto e na cozinha, onde o suspeito tirou a própria vida. A escada usada para invadir o imóvel foi guardada na despensa. Também havia sinais de uma tentativa de arrombamento na porta principal, ocorrida dias antes, segundo ele. De acordo com Carlos, o crime teria sido motivado pela tentativa da filha de encerrar o relacionamento.

O velório da comandante acontece a partir das 15h30 e o sepultamento está previsto para ocorrer às 17h.

Primeira comandante mulher

Dayse ingressou na Guarda Municipal de Vitória em 2012, e foi a primeira mulher a comandar a corporação da Capital. Já Diego, segundo a Polícia Rodoviária Federal, trabalhava em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e entrou na PRF em 2020.

Uma equipe da Polícia Científica esteve na casa da comandante para realizar a perícia e conversou com familiares. Os celulares dos dois vão ser encaminhados para análise pericial para que possa ser descoberta a motivação para o crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória.

PRF lamenta ocorrido

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) manifestou pesar pelo falecimento da comandante.

Leia a nota na íntegra:

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) manifesta enorme pesar pelo falecimento de Dayse Barbosa Matos, comandante da Guarda Civil Municipal de Vitória (ES), em ocorrência de homicídio e autoextermínio que também resultou na morte do Policial Rodoviário Federal Diego Oliveira de Sousa, lotado na Delegacia da PRF em Campos dos Goytacazes (RJ). Os fatos estão sob apuração das autoridades competentes. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição para colaborar com as investigações. A PRF lamenta profundamente as circunstâncias da ocorrência, ao mesmo tempo que reitera seu compromisso com a vida, contra o feminicídio e a violência contra as mulheres".

*Com informações do g1 ES

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