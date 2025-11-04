Música

Ney Matogrosso é o convidado desta semana no Tiny Desk Brasil

Cantor comemora mais de 50 anos de carreira com sucessos como ‘Jardins da Babilônia’ e ‘Sangue Latino’

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:18

Ney Matogrosso integra Tiny Desk Brasil no episódio desta terça-feira, 4 Crédito: Fernanda Carvalho/Tiny Desk Brasil/Divulgação

Ney Matogrosso integra o novo episódio do Tiny Desk Brasil, que estreou nesta terça-feira, 4, no YouTube, às 11h. Conhecido por sua voz única, Ney passeia por seu repertório de mais de 50 anos de carreira, com músicas como Jardins da Babilônia e Sangue Latino, faixa lançada no primeiro álbum dos Secos & Molhados, em 1973.

O artista, em entrevista ao programa, comentou sobre o formato do Tiny Desk, criado pela NPR (National Public Radio): "Uma experiência que eu nunca tinha tido. Você não tem som amplificado. No ensaio, eu fiquei estranhando mas quando eu entrei pra fazer de verdade, com a sala cheia, eu estava me ouvindo, o que facilitou tudo." "Uma plateia deliciosa, adorei cantar para esse público", elogiou também.

Na banda de Ney, integram os músicos Sacha Amback nos teclados, Aquiles Moraes no trompete e flugelhorn, Everson Moraes no trombone, Felipe Roseno na percussão, Dunga no contrabaixo e vocal, Marcos Suzano na bateria e percussão e Maurício Almeida na guitarra.

O projeto tem a intenção de ser intimista, com a banda em volume baixo e a plateia bem próxima, trazendo uma perspectiva mais confortável aos artistas. Além do Tiny Desk, Ney participa de uma entrevista que também é realizada pela NPR, produtora do projeto musical, intitulada de Tiny Talks. Sarah Oliveira receberá o artista na próxima quinta-feira, 6, também às 11h.

