Verão capixaba

Cat Dealers, Paulo Ricardo e Tomate: shows gratuitos agitam o Norte do ES

Verão no Norte do Espírito Santo ganha trilha sonora diversa, com festas na praia, trio elétrico e eventos para todas as idades; confira

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:00

De Cat Dealers a Paulo Ricardo: confira os shows gratuitos do norte do ES Crédito: Thiago Xavier/Divulgação; Arthur Louzada

O verão capixaba está caprichando no repertório! De Linhares a São Mateus, a programação mistura eletrônico internacional, pop rock nostálgico, axé elétrico e uma maratona de atrações gratuitas para curtir com o pé na areia neste fim de janeiro.

Pôr do sol eletrônico em Linhares

O destaque em Linhares é o Corona Sunset, que acontece neste sábado (31), em Pontal do Ipiranga, e traz como atração principal o duo Cat Dealers. Formado pelos irmãos Pedrão e Lugui, o projeto já passou por palcos gigantes como Tomorrowland, Rock in Rio e Lollapalooza.

A proposta vai além do show: o evento aposta em uma experiência que conecta música, praia e sustentabilidade. Durante a festa, o público participa do Eco Exchange Solidário, ação que incentiva o descarte correto de resíduos. A entrada é gratuita.

Quem colaborar pode trocar o lixo recolhido por brindes e ainda ajudar uma causa social: a cada quilo de resíduo coletado, serão doados dois quilos de ração para instituições de proteção animal.

Guriri vira palco para todas as gerações

Cantor Tomate Crédito: Welington Queagito

Em São Mateus, a reta final do Verão Guriri 2026 promete agradar públicos de todas as idades. A programação gratuita ocupa a orla até 1º de fevereiro, com shows, luau, trio elétrico e competições esportivas.

Na sexta-feira (30), o clima é de nostalgia quando Paulo Ricardo sobe ao palco às 23h, revisitando sucessos que marcaram gerações do pop rock nacional, como “Olhar 43” e “Rádio Pirata”.

Já o sábado (31) muda o ritmo: depois das apresentações de Flavynho e Fernanda Pádua, quem assume a madrugada é Tomate, comandando o trio elétrico com muito axé, energia lá em cima e aquela vibração típica de verão.

O domingo (1) fecha a programação mantendo Guriri em clima de festa, com atrações ao longo da tarde e da noite, além de torneios esportivos que movimentam a arena montada na areia.

Além dos palcos

Além da música, Guriri também virou endereço certo para quem gosta de esporte. Competições de vôlei de praia, beach tennis e futevôlei movimentam atletas e público, com acesso gratuito e clima de arquibancada à beira-mar.

Programe-se

Corona Sunset – Linhares

Local: Pontal do Ipiranga

Pontal do Ipiranga Data: 31 de janeiro

31 de janeiro Horário: A partir das 16h

A partir das 16h Line-up: Cat Dealers e Jotta

Cat Dealers e Jotta Entrada gratuita





Verão Guriri 2026 – São Mateus

Data: Até 1º de fevereiro

Até 1º de fevereiro Destaques: Paulo Ricardo (30/1) e Tomate no trio elétrico (31/1)

Paulo Ricardo (30/1) e Tomate no trio elétrico (31/1) Shows gratuitos

Este vídeo pode te interessar