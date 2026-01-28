Cat Dealers, Paulo Ricardo e Tomate: shows gratuitos agitam o Norte do ES

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:00
O verão capixaba está caprichando no repertório! De Linhares a São Mateus, a programação mistura eletrônico internacional, pop rock nostálgico, axé elétrico e uma maratona de atrações gratuitas para curtir com o pé na areia neste fim de janeiro.
O destaque em Linhares é o Corona Sunset, que acontece neste sábado (31), em Pontal do Ipiranga, e traz como atração principal o duo Cat Dealers. Formado pelos irmãos Pedrão e Lugui, o projeto já passou por palcos gigantes como Tomorrowland, Rock in Rio e Lollapalooza.
A proposta vai além do show: o evento aposta em uma experiência que conecta música, praia e sustentabilidade. Durante a festa, o público participa do Eco Exchange Solidário, ação que incentiva o descarte correto de resíduos. A entrada é gratuita.
Quem colaborar pode trocar o lixo recolhido por brindes e ainda ajudar uma causa social: a cada quilo de resíduo coletado, serão doados dois quilos de ração para instituições de proteção animal.
Em São Mateus, a reta final do Verão Guriri 2026 promete agradar públicos de todas as idades. A programação gratuita ocupa a orla até 1º de fevereiro, com shows, luau, trio elétrico e competições esportivas.
Na sexta-feira (30), o clima é de nostalgia quando Paulo Ricardo sobe ao palco às 23h, revisitando sucessos que marcaram gerações do pop rock nacional, como “Olhar 43” e “Rádio Pirata”.
Já o sábado (31) muda o ritmo: depois das apresentações de Flavynho e Fernanda Pádua, quem assume a madrugada é Tomate, comandando o trio elétrico com muito axé, energia lá em cima e aquela vibração típica de verão.
O domingo (1) fecha a programação mantendo Guriri em clima de festa, com atrações ao longo da tarde e da noite, além de torneios esportivos que movimentam a arena montada na areia.
Além da música, Guriri também virou endereço certo para quem gosta de esporte. Competições de vôlei de praia, beach tennis e futevôlei movimentam atletas e público, com acesso gratuito e clima de arquibancada à beira-mar.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta