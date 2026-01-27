Internacional

Brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Bafta de melhor fotografia

Fotógrafo concorre ao prêmio pelo filme 'Sonhos de Trem'. Artista concorre ao Oscar e venceu Critics Choice Awards

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:08

Adolpho Veloso durante o Critic's Choice Awards em janeiro de 2026 Crédito: Caroline Brehman/Reuters

Adolpho Veloso foi indicado ao Bafta de melhor fotografia por "Sonhos de Trem", filme de Clint Bentley e estrelado por Joel Edgerton que está na Netflix. O anúncio da lista de concorrentes foi feito nesta terça (27) pelos organizadores da premiação, que é considerada uma espécie de "versão britânica" do Oscar.

Para o prêmio da Academia, inclusive, o brasileiro também foi indicado à categoria, e conquistou, nessa temporada de premiações, o Critics Choice Awards por "Sonhos de Trem". Ele é outro brasileiro, ao lado de Kleber Medonça Filho e Wagner Moura, de "O Agente Secreto", que estará nas torcidas do país em março, quando acontece a premiação da Academia.

O filme de Mendonça Filho foi indicado a quatro categorias e concorre aos prêmios de melhor ator, pelo papel de Moura, melhor direção de elenco, melhor filme internacional e melhor filme.

O longa de Veloso, disponível na Netflix, conta a história de Rober Grainier, um lenhador solitário no oeste americano do início do século 20 que enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar. Ao lidar com a dor, ele também vê que como o mundo ao redor muda com a industrialização e a construção de ferrovias.

"Sonhos de Trem" é o segundo filme de Veloso nos Estados Unidos. O brasileiro também trabalhou no próximo filme de M. Night Shyamalan, previsto para o ano que vem. "Quando você faz um longa, a última coisa que passa pela cabeça é ter seu nome cogitado para uma indicação ao Oscar, porque é algo muito distante para quem vem do Brasil", disse Veloso, em entrevista à Folha.

O Bafta acontece no dia 22 de fevereiro e será transmitido pela TNT e pelo HBO Max.

