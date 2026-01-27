'O Agente Secreto' é indicado ao Bafta de filme estrangeiro e melhor roteiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:05
Os organizadores do Bafta, mais importante premiação de cinema do Reino Unido, anunciaram nesta terça-feira (27) os indicados de sua 79ª edição. Nas categorias divulgadas ao vivo, pelo YouTube, o brasileiro "O Agente Secreto" arrematou duas indicações, em melhor filme em língua estrangeira e em roteiro original, esta entregue para Kleber Mendonça Filho, escritor e diretor do longa.
Os brasileiros Petra Costa e Adolpho Veloso também foram indicados. A diretora de "Apocalipse nos Trópicos" teve seu filme nomeado a melhor documentário, e Veloso aparece em melhor fotografia com "Sonhos de Trem".
"O Agente Secreto" compete em roteiro com "Marty Supreme", "Valor Sentimental", "I Swear" e "Pecadores". Na lista de filme em língua estrangeira, "O Agente Secreto" disputa com o francês "Foi Apenas um Acidente", o norueguês "Valor Sentimental", o espanhol "Sirât" e o tunisiano "A Voz de Hind Rajab".
O filme de Kleber Mendonça Filho ficou de fora da seleção de direção de elenco. Embora ele não estivesse cotado, esta foi uma categoria em que "O Agente Secreto" ganhou indicação no Oscar -premiação em que o título nacional fez história com quatro nomeações, uma para Wagner Moura em melhor ator. Moura também não foi pré-selecionado para o Bafta.
Na categoria principal, de melhor filme, a premiação britânica indicou os filmes "Pecadores", "Hamnet, "Uma Batalha Após a Outra", "Valor Sentimental" e "Marty Supreme".
"Uma Batalha Após a Outra", aliás, é o recordista de indicações, com 14 no total. "Pecadores", que se tornou o filme com maior número de nomeações ao Oscar na história, conseguiu 13 no Bafta.
No ano passado, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi indicado ao Bafta, mas acabou derrotado pelo francês "Emilia Pérez".
O Bafta acontece no dia 22 de fevereiro e será transmitido pela TNT e pelo HBO Max. Veja a lista de indicados a seguir.
MELHOR FILME
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
DIREÇÃO
- Yorgos Lanthimos, de "Bugonia"
- Chloé Zhao, de "Hamnet"
- Josh Safdie, de "Marty Supreme"
- Paul Thomas Anderson, de "Uma Batalha Após a Outra"
- Joachim Trier, de "Valor Sentimental"
- Ryan Coogler, de "Pecadores"
ATRIZ
- Jessie Buckley, de "Hamnet"
- Rose Byrne, de "Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria"
- Kate Hudson, de "Song Sung Blue"
- Chase Infiniti, de "Uma Batalha Após a Outra"
- Renate Reinsve, de "Valor Sentimental"
- Emma Stone, de "Bugonia"
ATOR
- Robert Aramayo, de "I Swear"
- Timothée Chalamet, de "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio, de "Uma Batalha Após a Outra"
- Ethan Hawke, de "Blue Moon"
- Michael B. Jordan, de "Pecadores"
- Jesse Plemons, de "Bugonia"
ATRIZ COADJUVANTE
- Odessa Azion, de "Marty Supreme"
- Inga Ibsdotter Lilleaas, de "Valor Sentimental"
- Wunmi Mosaku, de "Pecadores"
- Carey Mulligan, de "The Ballad of Wallis Island"
- Teyana Taylor, de "Uma Batalha Após a Outra"
- Emily Watson, de "Hamnet"
ATOR COADJUVANTE
- Benicio del Toro, de "Uma Batalha Após a Outra"
- Jacob Elordi, de "Frankenstein"
- Paul Mescal, de "Hamnet"
- Peter Mullan, de "I Swear"
- Sean Penn, de "Uma Batalha Após a Outra"
- Stellan Skarsgård, de "Valor Sentimental"
FILME BRITÂNICO
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Louca pelo Garoto
- Morra, Amor
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
ARTISTA BRITÂNICO REVELAÇÃO EM ROTEIRO, DIREÇÃO OU PRODUÇÃO
- Jack King, Hollie Bryan e Lucy Meer, de "The Ceremony"
- Akinola Davies Jr. e Wale Davies, de "My Fathers Shadow"
- Harry Lighton, de "Pillion"
- Myrid Carten, de "A Want in Her"
- Cal McMau, Hunter Andrews e Eoin Doran, de "Wasteman"
ROTEIRO ADAPTADO
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pillion
ROTEIRO ORIGINAL
- I Swear
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
FILME INFANTIL E PARA A FAMÍLIA
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
FILME EM LÍNGUA NÃO INGLESA
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirât
- A Voz de Hind Rajab
FIGURINO
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Parte 2
EFEITOS VISUAIS
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Frankenstein
- Como Treinar o Seu Dragão
- The Lost Bus
DOCUMENTÁRIO
- 2.000 Meters to Andriivka
- Apocalipse nos Trópicos
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
ANIMAÇÃO
- Elio
- A Pequena Amélie
- Zootopia 2
DIREÇÃO DE ELENCO
- I Swaer
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
FOTOGRAFIA
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
MONTAGEM
- F1
- Casa de Dinamite
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
MAQUIAGEM E CABELO
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Parte 2
TRILHA SONORA ORIGINAL
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
DIREÇÃO DE ARTE
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
SOM
- F1
- Frankenstein
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Warfare
CURTA DE ANIMAÇÃO BRITÂNICO
- J.P. Vine, Michaela Manas Malina, de "Cardboard"
- Luke Angus, de "Solstice"
- Baz Sells, Dean Atta e Ben Jackson, de "Two Black Boys in Paradise"
CURTA-METRAGEM BRITÂNICO
- Luis Hindman, Sufiyaan Salam e Aidan Robert Brooks, de "Magid/Zafar"
- Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson e Kath Mattock, de "Nostalgie"
- Edem Kelman e Noah Reich, de "Terence"
- Georgie Wileman, Matt Houghton e Harriette Wright, de "This Is Endometriosis"
- Huiju Park e Nathan Hendren, de "Welcome Home Freckles"
EE RISING STAR
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
