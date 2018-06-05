5 receitas com gin: Acrescente a bebida do casamento real ao seu menu

Receitas com Gin Crédito: Icasei.com.br

Em alta entre a high society e uma das bebidas preferidas da realeza britânica, o Gin retorna não só ao topo das opções, mas também ao universo matrimonial, com direito a uma aparição de destaque no cardápio do casamento real do príncipe Harry e Meghan Markle. Diante da crescente demanda e da versatilidade da bebida, a plataforma de serviços de casamento iCasei. criou uma lista com cinco receitas para incluir o destilado do momento na festa, não só em drinks mas até mesmo para dar aquele toque especial no bolo ou num docinho.

Receitas com Gin Crédito: Icasei.com.br

BOLO GLACEADO DE GIN E LIMÃO

Claro que as receitas mais óbvias quando pensamos em gin são os drinks coloridos de bares e restaurantes. No entanto, a bebida também pode ser incorporada à gastronomia, sobretudo a doces como este bolo glaceado, onde o ingrediente dá um sabor diferenciado à cobertura e à massa para equilibrar a acidez do limão. Fica a dica para a mesa de doces e sobremesas.

INGREDIENTES

Para o bolo:

4 ovos

25 ml de sumo de limão

25 ml de gin

200 gramas de açúcar

200 ml de natas gordas

1 colher de sopa de vinagre

240 gramas de farinha

150 gramas de manteiga a temperatura ambiente

1 limão (raspa da casca)

1 colher de chá de bicarbonato

1 colher de café de sal

1 colher de café de fermento para bolos

Para o glaceado:

115 gramas de açúcar em pó

2 colheres de sopa de sumo de limão

2 colheres de sopa de gin

PREPARAÇÃO

Ligue o forno a 175º. Unte uma forma retangular com manteiga e polvilhe com farinha, ou pulverize com spray antiaderente. Peneire a farinha juntamente com o bicarbonato, o sal e o fermento. Reserve. Junte o vinagre às natas e deixe repousar durante cerca de 10 minutos. Num recipiente, bata a manteiga com o açúcar, até obter um creme fofo, esbranquiçado. Sem parar de bater, adicione os ovos, um de cada vez, sem adicionar o seguinte até que o anterior esteja completamente integrado na massa. Adicione a raspa e o sumo do limão e o gin. Bata mais alguns segundos.

Adicione a farinha e as natas, alternando, sendo que deverá começar e terminar com a farinha. Verta a massa na forma e leve ao forno durante cerca de 45 minutos. Faça o teste do palito. Depois de cozido, deixe o bolo arrefecer em cima de uma rede durante cerca de 10 minutos. Desenforme e espere que arrefeça completamente. Assim que o bolo estiver frio, prepare o glaceado misturando o açúcar em pó, o sumo de limão e o gin. O objetivo é obter um creme que não escorra demasiado. Caso isto ocorra, adicione um pouco mais de açúcar em pó. Pincele o bolo e sirva.

Fonte: www.fazecome.pt





Receitas com Gin Crédito: Icasei.com.br

PÃO DOCE DE GIN COM ZIMBRO

O destilado também pode ser a estrela do recheio de docinhos ou do pão doce de zimbro, por exemplo  que é a fruta-base para produção da bebida. Para destination weddings, é uma excelente opção no café da manhã, para adocicar o dia de amigos e familiares.

INGREDIENTES:

600 gramas de farinha tipo 65 sem fermento

50 ml de Gin

2 ovos inteiros

75 gramas de manteiga a temperatura ambiente

8 gramas de fermento seco de padaria

2 colheres de sopa de açúcar mais algum para polvilhar

1 colher de chá de sal fino

150 ml de leite

1 colher de chá de bagas de zimbro

Óleo q.b para pincelar

PREPARAÇÃO:

Ferva o leite juntamente com as bagas de zimbro, retire, espere até amornar e passe por um coador. Num recipiente, coloque a farinha. Abra uma cavidade no centro e coloque nela o leite, o fermento, a manteiga, o gin e o açúcar. Bata ligeiramente os ovos com o sal e adicione também. Misture todos os ingredientes, inicialmente com a ajuda de um garfo. À medida que a massa for ganhando corpo, amasse com as mãos. Passe a massa para uma bancada polvilhada com farinha e trabalhe-a durante cerca de 5 minutos, esticando-a bem. Forme uma bola e transfira a massa para um recipiente untado com um pouco de óleo. Tape com película aderente e deixe levedar em local morno até atingir o dobro do volume. Com as mãos untadas em óleo, divida a massa em três partes iguais e tenda três cilindros. Entrance-os e coloque num tabuleiro forrado com papel vegetal. Deixe repousar durante mais uma hora. Pincele com óleo e polvilhe com açúcar e leve a forno pré-aquecido a 200º durante cerca de 35 minutos.

Fonte: www.fazecome.blogspot.com

Receitas com Gin Crédito: Icasei.com.br





BURLESQUE

Com um nome provocante, este drink leva uma série de ingredientes difíceis de se imaginar em um único coquetel, porém responsáveis pela construção de um sabor surpreendente. Entre seus ingredientes, o Burlesque leva gin, chá branco, fatias de pepino e tônica  balanceando o clássico e o contemporâneo, ideal para todos os gostos.

INGREDIENTES:

50 ml de gin

1 sachê de chá de limão ou de limão siciliano

10 gotas de bitter burlesque

03 sementes de zimbro

150 ml de água tônica





PREPARAÇÃO

Coloque o gin e o sachê de chá na taça e aguarde cerca de um minuto para a infusão. Em seguida, adicione as gotas de bitter, o gelo e a água tônica. Finalize com as fatias de melão e sirva.

fonte:content.paodeacucar.com





Receitas com Gin Crédito: Icasei.com.br

WATERLOO COLLINS

Notável pelo frescor e ideal para casamentos ao ar livre, em clima de verão, o Waterloo Collins fará sucesso entre os convidados que apreciam sabores adocicados. A receita do coquetel leva melancia, limão siciliano, gin e espumante.

INGREDIENTES:

1 cubo de melancia médio

45 ml de Gim Arapuru

40 ml de Aperol

20 ml de suco de limão siciliano

10 ml de xarope de açúcar

Pró seco para completar

PREPARAÇÃO:

Adicione todos os ingredientes na coqueteleira, exceto o pró seco. Macere o cubo de melancia com o auxílio de um pilão. Bata vigorosamente. Sirva em um copo alto com bastante gelo, e complete com um dedo de espumante. Finalize com um triângulo de melancia e um canudo, como na foto. O xarope de açúcar se faz levando ao fogo duas partes de açúcar para uma de água, até que se atinja a fervura. Deixe esfriar.

fonte: www.leblog.com.br

Receitas com Gin Crédito: Icasei.com.br

COSMOPOLITAN

Este clássico não pode faltar aos cardápios matrimoniais. O drink que passou certo tempo esquecido entre os bares de Nova Iorque voltou à moda há alguns anos e é um dos queridinhos com gin  além de ser o preferido do ícone fashion Carrie Bradshaw, do seriado Sex and The City, interpretada por Sarah Jessica Parker. O sabor forte e refrescante é construído por meio de ingredientes cítricos e pode ser feito com vodka ou gin.

INGREDIENTES:

30ml de Gin

20ml de Cointreau

20ml de suco de limão

30ml de suco de Cranberry





PREPARAÇÃO:

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira, agite bem e sirva em uma taça de Martini sem gelo (se desejar deixe a taça resfriar alguns minutos antes na geladeira).







