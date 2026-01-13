6 receitas de drinks fáceis para fazer em casa neste verão

Opções de drinks para fazer em casa e saborear novas experiências neste verão. Crédito: Canva

O verão chegou com tudo, trazendo consigo dias ensolarados, temperaturas elevadas e aquela vontade irresistível de se refrescar. E o que combina mais com essa estação do que um drink delicioso e bem gelado?

Preparar suas próprias bebidas em casa é uma excelente forma de economizar, experimentar novos sabores e impressionar os amigos e a família. Esqueça as receitas complicadas e os ingredientes difíceis de encontrar.

Com um pouco de criatividade e alguns itens básicos, você pode criar coquetéis incríveis que são a cara do verão. Vamos explorar algumas opções que vão transformar seus dias quentes em momentos de pura refrescância e sabor.

Mojito clássico

O Mojito é um clássico cubano que nunca sai de moda, e por um bom motivo: é incrivelmente refrescante e fácil de fazer. Para prepará-lo, você vai precisar de:

Rum branco, folhas de hortelã fresca, suco de limão, açúcar e água com gás.

Comece macerando delicadamente as folhas de hortelã com o açúcar e o suco de limão no fundo de um copo. Adicione o rum, bastante gelo e complete com água com gás. Mexa suavemente e decore com um ramo de hortelã e uma rodela de limão.

É a combinação perfeita de doçura, acidez e frescor para os dias quentes.

Gin tônica com frutas vermelhas

A Gin Tônica se tornou um dos drinks mais populares dos últimos tempos, e a versão com frutas vermelhas é a cara do verão. Para a Gin Tônica com Frutas Vermelhas, você precisará de:

Gin, água tônica, frutas vermelhas frescas (morangos, framboesas, mirtilos) e, opcionalmente, um ramo de alecrim.

Em um copo grande com bastante gelo, adicione uma dose generosa de gin.

Em seguida, coloque algumas frutas vermelhas frescas, como morangos, framboesas e mirtilos, que liberam seu sabor e cor na bebida.

Complete com água tônica e, se desejar, um ramo de alecrim para um toque aromático.

É um drink visualmente atraente e com um sabor equilibrado entre o amargo do gin e o doce das frutas.

Caipirinha de maracujá

A caipirinha é a bebida nacional do Brasil, e a versão com maracujá traz um toque tropical irresistível. Para essa receita, você precisará de:

Cachaça, maracujá fresco, açúcar e gelo.

Corte o maracujá ao meio e retire a polpa, colocando-a em um copo.

Adicione o açúcar e amasse levemente para extrair o suco.

Acrescente a cachaça e bastante gelo. Misture bem e sirva.

A acidez do maracujá combinada com a doçura do açúcar e a força da cachaça cria um drink vibrante e cheio de personalidade, ideal para um churrasco ou um dia na piscina.

Aperol Spritz

Diretamente da Itália, o Aperol Spritz é sinônimo de happy hour e verão. Sua cor vibrante e sabor agridoce o tornam um favorito. A receita é simples e leva:

Três partes de prosecco, duas partes de Aperol e uma parte de água com gás.

Em uma taça de vinho grande com gelo, adicione o prosecco, seguido pelo Aperol e, por último, a água com gás.

Decore com uma fatia de laranja.

É um drink leve, borbulhante e com um amargor sutil que estimula o paladar, perfeito para um fim de tarde.

Clericot

O Clericot é uma versão mais leve e refrescante da sangria, ideal para compartilhar com os amigos. A bebida leva:

Vinho branco seco, frutas frescas picadas (maçã, uva, laranja, kiwi), licor de laranja (como Cointreau ou Grand Marnier), açúcar e água com gás.

Em uma jarra grande, misture o vinho, as frutas, o licor e o açúcar.

Deixe gelar por pelo menos uma hora para que os sabores se incorporem.

Na hora de servir, adicione bastante gelo e complete com água com gás.

É um drink frutado, leve e elegante, que agrada a todos os paladares.

Soda italiana de frutas vermelhas

Para quem prefere drinks sem álcool, a Soda Italiana de Frutas Vermelhas é uma opção deliciosa e super refrescante. Você precisará de:

Xarope de frutas vermelhas, água com gás, gelo e frutas vermelhas frescas para decorar.

Em um copo alto, coloque o xarope de frutas vermelhas.

Adicione bastante gelo e complete com água com gás.

Mexa suavemente e decore com algumas frutas vermelhas frescas.

É uma bebida borbulhante, doce na medida certa e com um visual lindo, perfeita para todas as idades.

Acessórios essenciais

Para preparar esses drinks com maestria e estilo, alguns acessórios podem fazer toda a diferença. Um bom kit de coqueteleira é fundamental para misturar e gelar os ingredientes de forma eficiente.

Um macerador será seu melhor amigo para extrair o máximo sabor de frutas e ervas frescas, como a hortelã do Mojito.

Não se esqueça de um dosador para garantir a proporção correta dos ingredientes, um coador de bar para evitar pedaços indesejados no seu drink, e, claro, copos e taças adequados para cada tipo de bebida, que valorizam a apresentação e a experiência.

Com esses itens básicos, você estará pronto para se aventurar no mundo da coquetelaria caseira e criar bebidas dignas de um bar profissional!

Com essas receitas e dicas, você está pronto para transformar seu verão em uma verdadeira festa de sabores e refrescância. Preparar drinks em casa é uma atividade divertida e que rende momentos inesquecíveis. Então, escolha sua receita favorita, reúna os ingredientes e brinde aos dias quentes com muito estilo e sabor! E saúde!

