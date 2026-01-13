6 receitas de drinks fáceis para fazer em casa neste verão

O verão chegou com tudo, trazendo consigo dias ensolarados, temperaturas elevadas e aquela vontade irresistível de se refrescar. E o que combina mais com essa estação do que um drink delicioso e bem gelado?
Preparar suas próprias bebidas em casa é uma excelente forma de economizar, experimentar novos sabores e impressionar os amigos e a família. Esqueça as receitas complicadas e os ingredientes difíceis de encontrar.
Com um pouco de criatividade e alguns itens básicos, você pode criar coquetéis incríveis que são a cara do verão. Vamos explorar algumas opções que vão transformar seus dias quentes em momentos de pura refrescância e sabor.
Mojito clássico
O Mojito é um clássico cubano que nunca sai de moda, e por um bom motivo: é incrivelmente refrescante e fácil de fazer. Para prepará-lo, você vai precisar de:
- Rum branco, folhas de hortelã fresca, suco de limão, açúcar e água com gás.
- Comece macerando delicadamente as folhas de hortelã com o açúcar e o suco de limão no fundo de um copo. Adicione o rum, bastante gelo e complete com água com gás. Mexa suavemente e decore com um ramo de hortelã e uma rodela de limão.
- Adicione o rum, bastante gelo e complete com água com gás.
- Mexa suavemente e decore com um ramo de hortelã e uma rodela de limão.
É a combinação perfeita de doçura, acidez e frescor para os dias quentes.
Gin tônica com frutas vermelhas
A Gin Tônica se tornou um dos drinks mais populares dos últimos tempos, e a versão com frutas vermelhas é a cara do verão. Para a Gin Tônica com Frutas Vermelhas, você precisará de:
- Gin, água tônica, frutas vermelhas frescas (morangos, framboesas, mirtilos) e, opcionalmente, um ramo de alecrim.
- Em um copo grande com bastante gelo, adicione uma dose generosa de gin.
- Em seguida, coloque algumas frutas vermelhas frescas, como morangos, framboesas e mirtilos, que liberam seu sabor e cor na bebida.
- Complete com água tônica e, se desejar, um ramo de alecrim para um toque aromático.
É um drink visualmente atraente e com um sabor equilibrado entre o amargo do gin e o doce das frutas.
Caipirinha de maracujá
A caipirinha é a bebida nacional do Brasil, e a versão com maracujá traz um toque tropical irresistível. Para essa receita, você precisará de:
- Cachaça, maracujá fresco, açúcar e gelo.
- Corte o maracujá ao meio e retire a polpa, colocando-a em um copo.
- Adicione o açúcar e amasse levemente para extrair o suco.
- Acrescente a cachaça e bastante gelo. Misture bem e sirva.
A acidez do maracujá combinada com a doçura do açúcar e a força da cachaça cria um drink vibrante e cheio de personalidade, ideal para um churrasco ou um dia na piscina.
Aperol Spritz
Diretamente da Itália, o Aperol Spritz é sinônimo de happy hour e verão. Sua cor vibrante e sabor agridoce o tornam um favorito. A receita é simples e leva:
- Três partes de prosecco, duas partes de Aperol e uma parte de água com gás.
- Em uma taça de vinho grande com gelo, adicione o prosecco, seguido pelo Aperol e, por último, a água com gás.
- Decore com uma fatia de laranja.
É um drink leve, borbulhante e com um amargor sutil que estimula o paladar, perfeito para um fim de tarde.
Clericot
O Clericot é uma versão mais leve e refrescante da sangria, ideal para compartilhar com os amigos. A bebida leva:
- Vinho branco seco, frutas frescas picadas (maçã, uva, laranja, kiwi), licor de laranja (como Cointreau ou Grand Marnier), açúcar e água com gás.
- Em uma jarra grande, misture o vinho, as frutas, o licor e o açúcar.
- Deixe gelar por pelo menos uma hora para que os sabores se incorporem.
- Na hora de servir, adicione bastante gelo e complete com água com gás.
É um drink frutado, leve e elegante, que agrada a todos os paladares.
Soda italiana de frutas vermelhas
Para quem prefere drinks sem álcool, a Soda Italiana de Frutas Vermelhas é uma opção deliciosa e super refrescante. Você precisará de:
- Xarope de frutas vermelhas, água com gás, gelo e frutas vermelhas frescas para decorar.
- Em um copo alto, coloque o xarope de frutas vermelhas.
- Adicione bastante gelo e complete com água com gás.
- Mexa suavemente e decore com algumas frutas vermelhas frescas.
É uma bebida borbulhante, doce na medida certa e com um visual lindo, perfeita para todas as idades.
Acessórios essenciais
Para preparar esses drinks com maestria e estilo, alguns acessórios podem fazer toda a diferença. Um bom kit de coqueteleira é fundamental para misturar e gelar os ingredientes de forma eficiente.
Um macerador será seu melhor amigo para extrair o máximo sabor de frutas e ervas frescas, como a hortelã do Mojito.
Não se esqueça de um dosador para garantir a proporção correta dos ingredientes, um coador de bar para evitar pedaços indesejados no seu drink, e, claro, copos e taças adequados para cada tipo de bebida, que valorizam a apresentação e a experiência.
Com esses itens básicos, você estará pronto para se aventurar no mundo da coquetelaria caseira e criar bebidas dignas de um bar profissional!
Com essas receitas e dicas, você está pronto para transformar seu verão em uma verdadeira festa de sabores e refrescância. Preparar drinks em casa é uma atividade divertida e que rende momentos inesquecíveis. Então, escolha sua receita favorita, reúna os ingredientes e brinde aos dias quentes com muito estilo e sabor! E saúde!
