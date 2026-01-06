Conheça cervejas com poucas calorias para curtir sem sair da dieta

A cerveja é uma paixão nacional, mas para quem está de olho na balança ou segue uma dieta com restrição de carboidratos, ela pode ser um desafio. A boa notícia é que o mercado de cervejas low carb e light evoluiu muito, oferecendo opções saborosas e com um teor calórico significativamente menor. Veja opções para incluir na dieta!
A chave para curtir sem culpa é escolher rótulos que reduzem a quantidade de carboidratos e, consequentemente, as calorias, sem abrir mão do sabor.
Cerveja Ultra Light
Cerveja Ultra Light é uma categoria de cervejas com baixas calorias e carboidratos.
A Michelob Ultra, por exemplo, é uma das mais leves do mercado, com apenas 79 calorias por long neck (330ml). É uma lager americana suave, com baixo teor de carboidratos, ideal para quem busca o mínimo de calorias.
Outra excelente opção é a Amstel Ultra, que tem cerca de 29 calorias por 100ml (aproximadamente 75-80 calorias por long neck). Ela é uma lager puro malte, o que garante um sabor mais encorpado que a Michelob, mas ainda assim com baixíssimo teor calórico.
Ambas as marcas são as opções mais populares e fáceis de encontrar, sendo as referências quando se fala em cerveja ultra light no Brasil.
Cerveja zero álcool
Para quem busca a experiência da cerveja com zero preocupação calórica e zero álcool, as versões zero são a escolha perfeita.
A Heineken 0.0 é uma das mais populares e fáceis de encontrar, com apenas 21 calorias por 100ml. Ela mantém o sabor característico da Heineken, mas sem álcool e com calorias mínimas.
A Budweiser Zero é outra opção zero álcool e com baixo teor calórico, ideal para quem busca o sabor leve e refrescante da Budweiser sem comprometer a dieta.
Cervejas artesanais e low carb
Low carb, é um estilo alimentar que diminui o consumo de pães, massas, açúcares e farinhas, dando mais espaço para proteínas, gorduras saudáveis e vegetais. Essa abordagem busca contribuir para o controle do peso, da glicemia e para uma melhor eficiência do metabolismo, valorizando alimentos naturais e minimamente processados.
O mercado artesanal também entrou na onda low carb, oferecendo opções com mais personalidade e sabor.
Marcas como Alma Cevada e Bruder Baixa Gastronomia oferecem lagers e pilsens puro malte com zero açúcar e carboidratos reduzidos. Estas cervejas são ótimas para quem busca um sabor mais complexo sem comprometer a dieta.
Para fazer a melhor escolha, a primeira dica é verificar o rótulo. O termo "low carb" não é regulamentado no Brasil, então sempre confira a tabela nutricional. O ideal é que a cerveja tenha menos de 100 calorias por long neck (330ml).
