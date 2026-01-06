Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

Conheça cervejas com poucas calorias para curtir sem sair da dieta

Confira uma lista de cervejas que contém menos calorias para você beber sem preocupações e continuar regrado na dieta

Vitória
Publicado em 06/01/2026 às 17h09
Confira as cervejas que você pode consumir enquanto controla as calorias sem preocupações. Crédito: Canva
Confira as cervejas que você pode consumir enquanto controla as calorias sem preocupações. Crédito: Canva

A cerveja é uma paixão nacional, mas para quem está de olho na balança ou segue uma dieta com restrição de carboidratos, ela pode ser um desafio. A boa notícia é que o mercado de cervejas low carb e light evoluiu muito, oferecendo opções saborosas e com um teor calórico significativamente menor. Veja opções para incluir na dieta!

A chave para curtir sem culpa é escolher rótulos que reduzem a quantidade de carboidratos e, consequentemente, as calorias, sem abrir mão do sabor.

Cerveja Ultra Light

Cerveja Ultra Light é uma categoria de cervejas com baixas calorias e carboidratos.

A Michelob Ultra, por exemplo, é uma das mais leves do mercado, com apenas 79 calorias por long neck (330ml). É uma lager americana suave, com baixo teor de carboidratos, ideal para quem busca o mínimo de calorias.

Outra excelente opção é a Amstel Ultra, que tem cerca de 29 calorias por 100ml (aproximadamente 75-80 calorias por long neck). Ela é uma lager puro malte, o que garante um sabor mais encorpado que a Michelob, mas ainda assim com baixíssimo teor calórico.

Ambas as marcas são as opções mais populares e fáceis de encontrar, sendo as referências quando se fala em cerveja ultra light no Brasil.

Amstel Ultra Cerveja Puro Malte, Pack 12 Latas 269ml

Amstel Ultra Cerveja Puro Malte, Pack 12 Latas 269ml

Cerveja Michelob Ultra Lata 350ml - Pack com 8 Unidades

Cerveja Michelob Ultra Lata 350ml - Pack com 8 Unidades

AMBEV Cerveja Michelob Ultra Long Neck 330ml - Pack com 6 Unidades

AMBEV Cerveja Michelob Ultra Long Neck 330ml - Pack com 6 Unidades

Cerveja zero álcool 

Para quem busca a experiência da cerveja com zero preocupação calórica e zero álcool, as versões zero são a escolha perfeita.

A Heineken 0.0 é uma das mais populares e fáceis de encontrar, com apenas 21 calorias por 100ml. Ela mantém o sabor característico da Heineken, mas sem álcool e com calorias mínimas.

A Budweiser Zero é outra opção zero álcool e com baixo teor calórico, ideal para quem busca o sabor leve e refrescante da Budweiser sem comprometer a dieta.

Pack Cerveja Budweiser Zero Álcool, 350ml, Lata - 8 unidades

Pack Cerveja Budweiser Zero Álcool, 350ml, Lata - 8 unidades

Cerveja sem álcool Corona Cero Sunbrew Lata 350ml - Pack com 8 unidades

Cerveja sem álcool Corona Cero Sunbrew Lata 350ml - Pack com 8 unidades

Heineken Cerveja Zero Lata 350ml Pack 12 Unidades

Heineken Cerveja Zero Lata 350ml Pack 12 Unidades

Pack de Cerveja Estrella Galicia 0,0% LT 330ml - 6 Unidades

Pack de Cerveja Estrella Galicia 0,0% LT 330ml - 6 Unidades

Heineken Cerveja Lager Sem Alcool, Long Neck 330ml, Pack 6 Unidades

Heineken Cerveja Lager Sem Alcool, Long Neck 330ml, Pack 6 Unidades

Cervejas artesanais e low carb

Low carb, é um estilo alimentar que diminui o consumo de pães, massas, açúcares e farinhas, dando mais espaço para proteínas, gorduras saudáveis e vegetais. Essa abordagem busca contribuir para o controle do peso, da glicemia e para uma melhor eficiência do metabolismo, valorizando alimentos naturais e minimamente processados.

O mercado artesanal também entrou na onda low carb, oferecendo opções com mais personalidade e sabor.

Marcas como Alma Cevada e Bruder Baixa Gastronomia oferecem lagers e pilsens puro malte com zero açúcar e carboidratos reduzidos. Estas cervejas são ótimas para quem busca um sabor mais complexo sem comprometer a dieta.

12un Cerveja Brussels Ultra Low Carb Zero Açúcar Lata 473ml

12un Cerveja Brussels Ultra Low Carb Zero Açúcar Lata 473ml

12x Cerveja Artesanal Zero Açucar Lata 473ml Low Carb

12x Cerveja Artesanal Zero Açucar Lata 473ml Low Carb

Pack 06un Cerveja Low Carb Alma Cevada Bruder 600ml

Pack 06un Cerveja Low Carb Alma Cevada Bruder 600ml

06un Cerveja Stella Pure Gold Sem Glúten Low Carb 330ml

06un Cerveja Stella Pure Gold Sem Glúten Low Carb 330ml

Pack Cerveja Stella Artois Pure Gold Sem Glúten, Lata, 473ml, Caixa 12 unidades

Pack Cerveja Stella Artois Pure Gold Sem Glúten, Lata, 473ml, Caixa 12 unidades

Para fazer a melhor escolha, a primeira dica é verificar o rótulo. O termo "low carb" não é regulamentado no Brasil, então sempre confira a tabela nutricional. O ideal é que a cerveja tenha menos de 100 calorias por long neck (330ml).

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos: 
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Saúde Cerveja Bebida Alcoólica

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.