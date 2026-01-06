Conheça cervejas com poucas calorias para curtir sem sair da dieta

Confira as cervejas que você pode consumir enquanto controla as calorias sem preocupações. Crédito: Canva

A cerveja é uma paixão nacional, mas para quem está de olho na balança ou segue uma dieta com restrição de carboidratos, ela pode ser um desafio. A boa notícia é que o mercado de cervejas low carb e light evoluiu muito, oferecendo opções saborosas e com um teor calórico significativamente menor. Veja opções para incluir na dieta!

A chave para curtir sem culpa é escolher rótulos que reduzem a quantidade de carboidratos e, consequentemente, as calorias, sem abrir mão do sabor.

Cerveja Ultra Light

Cerveja Ultra Light é uma categoria de cervejas com baixas calorias e carboidratos.

A Michelob Ultra, por exemplo, é uma das mais leves do mercado, com apenas 79 calorias por long neck (330ml). É uma lager americana suave, com baixo teor de carboidratos, ideal para quem busca o mínimo de calorias.

Outra excelente opção é a Amstel Ultra, que tem cerca de 29 calorias por 100ml (aproximadamente 75-80 calorias por long neck). Ela é uma lager puro malte, o que garante um sabor mais encorpado que a Michelob, mas ainda assim com baixíssimo teor calórico.

Ambas as marcas são as opções mais populares e fáceis de encontrar, sendo as referências quando se fala em cerveja ultra light no Brasil.

Amstel Ultra Cerveja Puro Malte, Pack 12 Latas 269ml Comprar na Amazon Cerveja Michelob Ultra Lata 350ml - Pack com 8 Unidades Comprar na Amazon AMBEV Cerveja Michelob Ultra Long Neck 330ml - Pack com 6 Unidades Comprar na Amazon

Cerveja zero álcool

Para quem busca a experiência da cerveja com zero preocupação calórica e zero álcool, as versões zero são a escolha perfeita.

A Heineken 0.0 é uma das mais populares e fáceis de encontrar, com apenas 21 calorias por 100ml. Ela mantém o sabor característico da Heineken, mas sem álcool e com calorias mínimas.

A Budweiser Zero é outra opção zero álcool e com baixo teor calórico, ideal para quem busca o sabor leve e refrescante da Budweiser sem comprometer a dieta.

Pack Cerveja Budweiser Zero Álcool, 350ml, Lata - 8 unidades Comprar na Amazon Cerveja sem álcool Corona Cero Sunbrew Lata 350ml - Pack com 8 unidades Comprar na Amazon Heineken Cerveja Zero Lata 350ml Pack 12 Unidades Comprar na Amazon Pack de Cerveja Estrella Galicia 0,0% LT 330ml - 6 Unidades Comprar na Amazon Heineken Cerveja Lager Sem Alcool, Long Neck 330ml, Pack 6 Unidades Comprar na Amazon

Cervejas artesanais e low carb

Low carb, é um estilo alimentar que diminui o consumo de pães, massas, açúcares e farinhas, dando mais espaço para proteínas, gorduras saudáveis e vegetais. Essa abordagem busca contribuir para o controle do peso, da glicemia e para uma melhor eficiência do metabolismo, valorizando alimentos naturais e minimamente processados.

O mercado artesanal também entrou na onda low carb, oferecendo opções com mais personalidade e sabor.

Marcas como Alma Cevada e Bruder Baixa Gastronomia oferecem lagers e pilsens puro malte com zero açúcar e carboidratos reduzidos. Estas cervejas são ótimas para quem busca um sabor mais complexo sem comprometer a dieta.

12un Cerveja Brussels Ultra Low Carb Zero Açúcar Lata 473ml Comprar na Amazon 12x Cerveja Artesanal Zero Açucar Lata 473ml Low Carb Comprar na Amazon Pack 06un Cerveja Low Carb Alma Cevada Bruder 600ml Comprar na Amazon 06un Cerveja Stella Pure Gold Sem Glúten Low Carb 330ml Comprar na Amazon Pack Cerveja Stella Artois Pure Gold Sem Glúten, Lata, 473ml, Caixa 12 unidades Comprar na Amazon

Para fazer a melhor escolha, a primeira dica é verificar o rótulo. O termo "low carb" não é regulamentado no Brasil, então sempre confira a tabela nutricional. O ideal é que a cerveja tenha menos de 100 calorias por long neck (330ml).

A Gazeta integra o Saiba mais