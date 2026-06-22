Campanha desenvolvida pela Unimed Vitória e agência MP conquista reconhecimento internacional ao abordar excesso de telas

Uma campanha criada no Espírito Santo para provocar uma reflexão sobre o uso excessivo do celular acaba de colocar a comunicação capixaba em evidência no cenário internacional. A ação “Cabisbaixo”, desenvolvida pela Unimed Vitória em parceria com a MP Publicidade, foi reconhecida no Polaris Awards 2026, uma das principais premiações globais de comunicação, realizada em Londres.
A conquista chama atenção não apenas pelo reconhecimento internacional, mas também pelo tema abordado. Em um momento em que o debate sobre saúde mental, dependência digital e qualidade das relações humanas ganha força em todo o mundo, a campanha propõe uma reflexão sobre o comportamento cada vez mais comum de estar conectado às telas e desconectado das pessoas e dos momentos ao redor.
Sem diálogos, o filme retrata situações cotidianas em que a presença física não significa necessariamente conexão emocional. Salas de aula, restaurantes, meios de transporte e ambientes familiares servem de cenário para uma narrativa que convida o público a repensar seus hábitos digitais.
A campanha integra o movimento Mude1Hábito, iniciativa da Unimed Vitória voltada à promoção de escolhas mais saudáveis no dia a dia. Para a cooperativa, o reconhecimento internacional reforça o papel da comunicação como ferramenta de conscientização e incentivo à mudança de comportamento.
“Mais do que comunicar uma marca, campanhas como ‘Cabisbaixo’ têm o papel de estimular reflexões importantes sobre temas que impactam diretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Vivemos um momento em que o excesso de conexão digital muitas vezes nos afasta das relações humanas, do autocuidado e da atenção ao presente. Poder contribuir para esse debate e ver uma mensagem de promoção da saúde alcançar reconhecimento internacional reforça nossa convicção de que a comunicação também pode ser uma ferramenta de cuidado, educação e transformação social”, afirma Rafael Leão, assessor de comunicação e marketing da Unimed Vitória.
Já para a MP Publicidade, parceira histórica da marca, a premiação evidencia a capacidade da criatividade produzida no Espírito Santo de competir em igualdade com campanhas de grandes mercados nacionais e internacionais. A agência destaca que o projeto foi construído a partir da combinação entre estratégia, sensibilidade e propósito, transformando uma questão contemporânea em uma mensagem universal.
“Ao longo de mais de duas décadas de parceria com a Unimed Vitória, tivemos a oportunidade de construir campanhas marcantes, sempre guiadas pelo propósito de promover saúde e bem-estar. Receber um reconhecimento internacional com ‘Cabisbaixo’ tem um significado muito especial para todos nós. É a demonstração de que uma ideia nascida no Espírito Santo, construída com sensibilidade, estratégia e propósito, pode dialogar com o mundo inteiro”, ressalta Mônica Debbané, diretora de criação da agência MP Publicidade.
A execução audiovisual da campanha ficou a cargo da On Filmes, produtora capixaba responsável pela realização do projeto, com direção de cena de Yuri Barichivich. “O reconhecimento no Polaris Awards soma-se a uma série de premiações conquistadas pela campanha, consolidando 'Cabisbaixo' como um dos trabalhos publicitários mais premiados produzidos recentemente no Estado", declara Yuri.
Mais do que um prêmio, o reconhecimento do Polaris Awards consolida um movimento cada vez mais presente no mercado da comunicação: campanhas que unem criatividade e impacto social. E mostra que ideias desenvolvidas no Espírito Santo podem ultrapassar fronteiras quando conseguem dialogar com desafios compartilhados por pessoas em qualquer lugar do mundo.
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Banestes e ES Gás transformam benefícios e serviços em experiência para o consumidor
Mais do que visibilidade, grandes eventos têm se consolidado como plataformas de relacionamento entre marcas e consumidores. No Espírito Santo, empresas vêm utilizando ações cada vez mais integradas ao dia a dia do público para transformar produtos e serviços em experiências concretas de consumo.
Em parceria com a Takeat, o Banestes, por exemplo, permitirá que clientes usem pontos do programa de fidelidade para pagar contas nos 40 bares e botecos do Roda de Boteco, enquanto a ES Gás aposta em soluções de GLP para dar mais produtividade às cozinhas.
No caso do Banetes, a funcionalidade “Pagar com Pontos” estará disponível pelo aplicativo do banco e poderá ser utilizada em estabelecimentos correntistas Banestes e participantes do programa. Os estabelecimentos participantes do programa Pagar com Pontos no Roda de Boteco podem ser conferidos pelos clientes, acessando o Aplicativo do Banestes.
Na prática, a estratégia cria uma conexão direta entre consumidor, banco e estabelecimento comercial. Segundo o Banestes, atualmente existem 1 bilhão de pontos acumulados entre clientes da instituição. Transformar esse saldo em consumo dentro do festival pode representar um estímulo tanto para o público quanto para os bares participantes, que passam a enxergar no relacionamento com o banco também uma oportunidade de atração e fidelização de clientes.
Já a ES Gás aposta em soluções voltadas à produtividade das cozinhas, oferecendo mais segurança e confiabilidade a bares e botecos por meio do gás natural canalizado. Entre as vantagens está o ganho operacional proporcionado pelo alto poder calorífico do gás, que reduz o tempo de aquecimento de fornos e churrasqueiras, gerando economia e mais eficiência no preparo dos alimentos.
As iniciativas refletem uma tendência crescente do mercado: patrocinadores deixam de atuar apenas como financiadores de eventos para assumir um papel mais ativo na jornada do consumidor. Em vez da simples exposição de marca, a estratégia passa a gerar valor prático, fortalecer vínculos com clientes e criar oportunidades de negócios para diferentes segmentos da economia capixaba.
Marcado para acontecer entre os dias 3 de junho e 5 de julho, o Roda de Boteco contará com 40 bares e botecos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.