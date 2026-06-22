Campanha desenvolvida pela Unimed Vitória e agência MP conquista reconhecimento internacional ao abordar excesso de telas

Sem diálogos, o filme retrata situações cotidianas em que a presença física não significa necessariamente conexão emocional. Salas de aula, restaurantes, meios de transporte e ambientes familiares servem de cenário para uma narrativa que convida o público a repensar seus hábitos digitais.





A campanha integra o movimento Mude1Hábito, iniciativa da Unimed Vitória voltada à promoção de escolhas mais saudáveis no dia a dia. Para a cooperativa, o reconhecimento internacional reforça o papel da comunicação como ferramenta de conscientização e incentivo à mudança de comportamento.





“Mais do que comunicar uma marca, campanhas como ‘Cabisbaixo’ têm o papel de estimular reflexões importantes sobre temas que impactam diretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Vivemos um momento em que o excesso de conexão digital muitas vezes nos afasta das relações humanas, do autocuidado e da atenção ao presente. Poder contribuir para esse debate e ver uma mensagem de promoção da saúde alcançar reconhecimento internacional reforça nossa convicção de que a comunicação também pode ser uma ferramenta de cuidado, educação e transformação social”, afirma Rafael Leão, assessor de comunicação e marketing da Unimed Vitória.





Já para a MP Publicidade, parceira histórica da marca, a premiação evidencia a capacidade da criatividade produzida no Espírito Santo de competir em igualdade com campanhas de grandes mercados nacionais e internacionais. A agência destaca que o projeto foi construído a partir da combinação entre estratégia, sensibilidade e propósito, transformando uma questão contemporânea em uma mensagem universal.





“Ao longo de mais de duas décadas de parceria com a Unimed Vitória, tivemos a oportunidade de construir campanhas marcantes, sempre guiadas pelo propósito de promover saúde e bem-estar. Receber um reconhecimento internacional com ‘Cabisbaixo’ tem um significado muito especial para todos nós. É a demonstração de que uma ideia nascida no Espírito Santo, construída com sensibilidade, estratégia e propósito, pode dialogar com o mundo inteiro”, ressalta Mônica Debbané, diretora de criação da agência MP Publicidade.





A execução audiovisual da campanha ficou a cargo da On Filmes, produtora capixaba responsável pela realização do projeto, com direção de cena de Yuri Barichivich. “O reconhecimento no Polaris Awards soma-se a uma série de premiações conquistadas pela campanha, consolidando 'Cabisbaixo' como um dos trabalhos publicitários mais premiados produzidos recentemente no Estado", declara Yuri.





Mais do que um prêmio, o reconhecimento do Polaris Awards consolida um movimento cada vez mais presente no mercado da comunicação: campanhas que unem criatividade e impacto social. E mostra que ideias desenvolvidas no Espírito Santo podem ultrapassar fronteiras quando conseguem dialogar com desafios compartilhados por pessoas em qualquer lugar do mundo.