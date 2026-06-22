Embora não sejam uma invenção dos argentinos, as empanadas feitas por eles são especialmente deliciosas. Semelhantes a um pastel assado, elas têm origem espanhola e são muito populares em quase todos os países da América do Sul.
A empanada clássica preparada ao estilo dos hermanos vem recheada com carne bovina cortada à mão em pequenos cubos e guisada com gordura de boi ou de porco, condimentos diversos e também pode conter azeitona, passas e ovo cozido.
Ficou com água na boca? Aprenda a fazer uma empanada argentina saborosa e suculenta para curtir no fim de semana seguindo as instruções abaixo.
Empanadas argentinas
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
Massa:
- 500g de farinha de trigo
- 1 xicara (chá) de água quente
- 1 colher (chá) de sal
- 4 colheres (sopa) de banha de porco
- Fios de azeite extravirgem
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 500g de carne bovina moída
- 3 colheres (sopa) de pimentão vermelho picado
- 1 colher (sopa) de páprica defumada
- 1 colher (sopa) de extrato de tomate
- 1/2 xicara (chá) de azeitonas sem caroço picadas
- 1 pitada de sal
- Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
- Para o recheio: refogue no azeite a cebola, o alho e a carne, até dourar. Tempere com páprica, extrato de tomate, sal e pimenta.
- Junte o pimentão e as azeitonas, refogue por cinco minutos e reserve.
- Para a massa: misture os ingredientes e sove a massa até ficar lisa. Deixe descansar.
- Abra bolinhas de massa até ficarem bem finas.
- Recheie-as e feche-as no formato de meia lua, dobrando as pontas para fazer as preguinhas da empanada.
- Coloque as empanadas na forma e pincele sobre elas a gema com leite.
- Leve as empanadas para assar até ficarem bem douradas.