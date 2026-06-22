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  • Gosta de empanada argentina? Veja como fazer a clássica, com recheio de carne
Ao estilo dos hermanos

Gosta de empanada argentina? Veja como fazer a clássica, com recheio de carne

Aprenda o passo a passo da receita sugerida por HZ para o seu fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 16:59

Empanadas argentinas
Empanadas argentinas: recheio clássico contém carne bovina. Foto: Marca Renata

Embora não sejam uma invenção dos argentinos, as empanadas feitas por eles são especialmente deliciosas. Semelhantes a um pastel assado, elas têm origem espanhola e são muito populares em quase todos os países da América do Sul. 


A empanada clássica preparada ao estilo dos hermanos vem recheada com carne bovina cortada à mão em pequenos cubos e guisada com gordura de boi ou de porco, condimentos diversos e também pode conter azeitona, passas e ovo cozido.


Ficou com água na boca? Aprenda a fazer uma empanada argentina saborosa e suculenta para curtir no fim de semana seguindo as instruções abaixo.  

Empanadas argentinas

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 60 minutos

Nível: médio


Ingredientes: 


Massa:

  • 500g de farinha de trigo 
  • 1 xicara (chá) de água quente
  • 1 colher (chá) de sal
  • 4 colheres (sopa) de banha de porco
Recheio:
  • Fios de azeite extravirgem
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 500g de carne bovina moída
  • 3 colheres (sopa) de pimentão vermelho picado
  • 1 colher (sopa) de páprica defumada
  • 1 colher (sopa) de extrato de tomate
  • 1/2 xicara (chá) de azeitonas sem caroço picadas
  • 1 pitada de sal
  • Pimenta-do-reino a gosto


Modo de preparo:

  1. Para o recheio: refogue no azeite a cebola, o alho e a carne, até dourar. Tempere com páprica, extrato de tomate, sal e pimenta. 
  2. Junte o pimentão e as azeitonas, refogue por cinco minutos e reserve.
  3. Para a massa: misture os ingredientes e sove a massa até ficar lisa. Deixe descansar.
  4. Abra bolinhas de massa até ficarem bem finas. 
  5. Recheie-as e feche-as no formato de meia lua, dobrando as pontas para fazer as preguinhas da empanada.
  6. Coloque as empanadas na forma e pincele sobre elas a gema com leite. 
  7. Leve as empanadas para assar até ficarem bem douradas.

Fonte: Renata. Clique aqui para ver mais receitas

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