Sete dos 10 deputados federais do ES vão tentar a reeleição

Com direito a dez cadeiras na Câmara Federal, o Espírito Santo vai ter sete dos deputados federais eleitos em 2022 tentando a reeleição no próximo dia 4 de outubro.





Vão voltar às urnas para concorrer ao mesmo cargo os deputados Amaro Neto (PP), Da Vitória (PP), Gilson Daniel (Podemos), Gilvan da Federal (PL), Jack Rocha (PT), Messias Donato (União) e Victor Linhalis (PSB).





Outros três deputados federais decidiram que vão disputar cargos diferentes nas Eleições 2026. Após três mandatos consecutivos, Helder Salomão (PT) foi oficializado como candidato a governador do Espírito Santo.





Também no terceiro mandato consecutivo, Evair de Melo (Republicanos) foi lançado ao Senado Federal, no bloco do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que concorre ao governo do Estado.





Já Paulo Foletto (PSB), que tem quatro passagens pela Câmara Federal, sendo os últimos três mandatos consecutivos, buscará neste ano uma das 30 vagas de deputado estadual.