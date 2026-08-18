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Eleições 2026

Sete dos 10 deputados federais do ES vão tentar a reeleição

Outros três representantes do Estado na Câmara vão concorrer a cargos diferentes em outubro

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 17:28

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 ago 2026 às 17:28
Representantes do Espírito Santo tentam permanecer em suas cadeiras no Congresso Nacional.
Representantes do Espírito Santo tentam permanecer no Congresso Nacional. Roque de Sá/Agência Senado

Com direito a dez cadeiras na Câmara Federal, o Espírito Santo vai ter sete dos deputados federais eleitos em 2022 tentando a reeleição no próximo dia 4 de outubro. 


Vão voltar às urnas para concorrer ao mesmo cargo os deputados Amaro Neto (PP), Da Vitória (PP), Gilson Daniel (Podemos), Gilvan da Federal (PL), Jack Rocha (PT), Messias Donato (União) e Victor Linhalis (PSB). 


Outros três deputados federais decidiram que vão disputar cargos diferentes nas Eleições 2026. Após três mandatos consecutivos, Helder Salomão (PT) foi oficializado como candidato a governador do Espírito Santo.


Também no terceiro mandato consecutivo, Evair de Melo (Republicanos) foi lançado ao Senado Federal, no bloco do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que concorre ao governo do Estado.


Já Paulo Foletto (PSB), que tem quatro passagens pela Câmara Federal, sendo os últimos três mandatos consecutivos, buscará neste ano uma das 30 vagas de deputado estadual. 

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