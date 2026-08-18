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Injúria

Gilvan da Federal vira réu no STF por fala em que deseja morte de Lula

Representante do Espírito Santo, deputado federal do PL agora será alvo de uma ação penal

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2026 às 17:25

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) réu por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi unâmime. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado por fala em que desejou a morte do petista. 

"Por mim, eu quero mais é que o Lula morra. Eu quero que ele vá para o 'quinto dos inferno' (sic). É um direito meu", disse o deputado federal durante sessão na Comissão de Segurança Pública da Câmara, em abril do ano passado.


"Nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer... Tomara que tenha um 'ataque cardia' (sic). Porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando nosso País. E eu quero mais é que ele morra mesmo. Que andem desarmados. Não quer desarmar cidadão de bem? Que ele ande com seus seguranças desarmados", prosseguiu.

Deputado federal Gilvan da Federal (PL - ES), durante sessão da Câmara
Deputado federal Gilvan da Federal (PL - ES), durante sessão da Câmara Bruno Spada/ Câmara dos Deputados

O colegiado entendeu que há indícios do crime de injúria porque a imunidade parlamentar não incide sobre falas sem relação com o exercício do mandato. O deputado agora será alvo de uma ação penal. 

"As expressões produzidas não veiculam crítica política, fiscalização de ato de governo ou posicionamento sobre o mérito da proposição legislativa. As expressões teriam sido direcionadas à pessoa do ofendido, e configuram, em tese, ofensa pessoal dissociada da função institucional", afirmou a relatora, Cármen Lúcia.

Votos dos ministros

A relatora foi acompanhada por unanimidade pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O ministro Cristiano Zanin se declarou suspeito por ter atuado como advogado pessoal de Lula antes de ocupar uma cadeira no Supremo.

"Atualmente, no Brasil, estamos vendo muitos grupos confundindo exercício de direitos com abuso do exercício de direitos. São coisas absolutamente diversas", destacou Moraes.

"A imunidade parlamentar não foi feita para ofender, agredir pessoas. Foi feita para discutir assuntos, fiscalizar os Poderes, e eventualmente, no calor da discussão (se houvesse) algum excesso, esse excesso era afastado. Mas não para que pudesse praticar crimes", ressaltou Moraes.


A defesa de Gilvan da Federal foi procurada pela reportagem de A Gazeta. O advogado Romerito Oliveira informou que a assessoria jurídica do deputado ainda analisa o teor da decisão para definir os próximos passos. 

Com informações da Agência Estadão Conteúdo. 

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