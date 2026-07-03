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Moda sustentável

Encontros de brechós têm peças a partir de R$ 10 na Grande Vitória

Com propostas que vão muito além das compras, os eventos "Circulando" e "Garimpei" unem consumo consciente, opções gastronômicas e curadoria de roupas vintage

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 16:14

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

03 jul 2026 às 16:14

Os eventos de moda circular têm se transformado em uma opção de lazer completa. Para quem busca garimpar roupas sustentáveis, peças com história e ainda aproveitar uma programação diferente, os próximos dois fins de semana serão agitados na Grande Vitória.


Os encontros de brechós "Circulando", que ocorre neste sábado (4), e o "Garimpei", marcado para os dias 10 e 11 de julho, trazem milhares de peças a partir de R$ 10 e apostam em diferenciais para atrair o público.

Brechós incentivam a moda circular e sustentável
 Pexels

Moda sustentável e cerveja artesanal na Serra

Neste sábado, o destaque é o Encontro de Brechós "Circulando", que será realizado no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra. Com o apoio da prefeitura e 16 expositoras, o grande diferencial desta edição é a presença da KomBeer, uma kombi que promete cerveja artesanal geladinha.


Além do chopp artesanal, a localização no Parque da Cidade é um atrativo à parte: o espaço já conta com diversas barraquinhas de comidas e bebidas, garantindo que o público aproveite um dia completo de lazer. O encontro de brechós funciona das 9h às 21h.


Assim como a proposta tradicional do evento, o público poderá encontrar opções de segunda mão em categorias feminino, masculino e infantil com valores bem acessíveis, com valor mínimo de R$ 10.

Edição dupla em Vitória

Já no outro fim de semana, nos dias 10 e 11 de julho, a opção de compras será no bairro Jardim da Penha, em Vitória, com mais uma edição do bazar "Garimpei"


O evento repetirá o formato de sucesso de dois dias seguidos (sexta e sábado). Serão 24 expositoras, com opções de roupas e acessórios, também a partir de R$ 10. Para atender à demanda das clientes, os horários variam – na sexta-feira, o evento começa às 9h e vai até 20h e no sábado funciona das 8h as 17h.

Atenção! A organizadora Eliane Polastri esclarece que, caso o Brasil vença a Noruega na partida deste domingo (5) e se classifique para as quartas de final da Copa do Mundo, o horário do bazar será alterado. Se a classificação se confirmar, o evento funcionará apenas até as 15h no sábado, para que todos possam acompanhar o jogo, marcado para as 18h

Divulgação/ Circulando

Serviço - Circulando 

Encontro de brechós com curadoria de variadas marcas a partir de R$ 10, com presença da KomBeer.

04/07/2026 (sábado)

9h às 21h

Parque da Cidade, Rua Anchieta -Laranjeiras, Serra

Entrada gratuita, com compras no local

Divulgação/ Garimpei

Serviço - Garimpei

Com edição dupla, encontro de brechós oferece opções a partir de R$ 10 em Vitória.

10 e 11/07/2026 (sábado e domingo)

Sexta: 9h às 20h
Domingo: 8h às 17h

Rua Francisco Eugênio Mussielo, 1080, Conjunto dos Estados - Jardim da Penha, Vitória.

Entrada gratuita, com compras no local

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