Encontros de brechós têm peças a partir de R$ 10 na Grande Vitória

Neste sábado, o destaque é o Encontro de Brechós "Circulando", que será realizado no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra. Com o apoio da prefeitura e 16 expositoras, o grande diferencial desta edição é a presença da KomBeer, uma kombi que promete cerveja artesanal geladinha.





Além do chopp artesanal, a localização no Parque da Cidade é um atrativo à parte: o espaço já conta com diversas barraquinhas de comidas e bebidas, garantindo que o público aproveite um dia completo de lazer. O encontro de brechós funciona das 9h às 21h.





Assim como a proposta tradicional do evento, o público poderá encontrar opções de segunda mão em categorias feminino, masculino e infantil com valores bem acessíveis, com valor mínimo de R$ 10.