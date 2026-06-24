Com foco no El Niño, IBGE apresenta ferramenta para prevenir desastres

O Singed Lab Desastres inaugura uma nova fronteira para o Estado brasileiro: usar inteligência territorial e estatística não apenas para contar perdas, mas para evitar que elas aconteçam
Marcio Pochmann Presidente do IBGE
Publicado em 24 de Junho de 2026 às 11:35
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O Singed Lab Desastres inaugura uma nova fronteira para o Estado brasileiro: usar inteligência territorial e estatística não apenas para contar perdas, mas para evitar que elas aconteçam
Marcio Pochmann Presidente do IBGE
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