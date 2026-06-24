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Com expansão no portfólio de produtos, Vivo consolida presença no ES com quase 4 milhões de clientes

Com 88 lojas no Estado, unidades selecionadas já oferecem experiências tecnológicas imersivas e um portfólio de mais de 260 produtos

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 09:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

24 jun 2026 às 09:00
Vivo possui 88 unidades no Espírito Santo
Vivo possui 88 unidades no Espírito Santo Divulgação

Com foco em construir conexões genuínas com os clientes, a Vivo tem buscado consolidar ainda mais a sua presença no Espírito Santo. Hoje, a operadora conta com mais de 3,7 milhões de clientes (entre planos de pós-pago e pré-pago) no Estado, concentrando 74% dos usuários do serviço no Espírito Santo

São 88 lojas em 78 municípios capixabas, sendo que 37 já possuem tecnologia 5G, projetada para oferecer velocidades até 100 vezes mais rápidas que o 4G. Além disso, no Vivo Fibra, serviço de internet banda larga residencial da operadora, já são registrados 224 mil clientes, o que simboliza 34% dos que consomem este tipo de serviço no Espírito Santo. Assim, entre clientes de plano e clientes de banda larga residencial, a Vivo soma quase 4 milhões de capixabas conectados.

A marca entende que a transformação digital mudou a forma com que as pessoas se relacionam com a tecnologia, o que trouxe uma demanda por praticidade e personalização de experiências.

Janderson Anciães, diretor comercial da Regional Leste (Espírito Santo e Rio de Janeiro) da Vivo, afirma que a empresa busca acompanhar de forma constante os movimentos culturais e novas demandas da vida digital.

“No Espírito Santo, seguimos fortalecendo nossa presença física e digital, com uma atuação cada vez mais integrada e humanizada. Nossas lojas, como a do Shopping Vitória, por exemplo, oferecem experiências tecnológicas imersivas com um portfólio de mais de 260 produtos, incluindo um ambiente e soluções de Casa Inteligente. Hoje, contamos com 88 lojas e cerca de 3.800 pontos de recarga em todo o Estado, ampliando a conveniência e a proximidade com os consumidores capixabas”, conta.

Uma das soluções da Casa Inteligente é o serviço de automonitoramento residencial, que permite acompanhar a casa 24 horas por dia, de onde o cliente estiver. O serviço, que já completou um ano, soma mais de 35 mil câmeras instaladas pelo Brasil. 

Na hora do contrato, o cliente recebe de uma a duas câmeras, que incluem um modelo 360º, que permite a visualização completa de um espaço de acordo com o movimento. Entre os usos mais comuns da solução, estão monitorar os pets, assim como acompanhar bebês, crianças e monitorar a residência durante ausências. 

“Mais do que acompanhar as transformações do mercado, buscamos antecipar tendências e construir experiências em que tecnologia e relacionamento caminhem juntos. Nosso objetivo é usar a inovação para simplificar a vida das pessoas, oferecendo soluções mais intuitivas, integradas e humanas em todos os pontos de contato com a marca”, conclui Janderson.

Vivo

Site: https://vivo.com.br/para-voce

Instagram: @vivo

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