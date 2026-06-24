Com expansão no portfólio de produtos, Vivo consolida presença no ES com quase 4 milhões de clientes

“No Espírito Santo, seguimos fortalecendo nossa presença física e digital, com uma atuação cada vez mais integrada e humanizada. Nossas lojas, como a do Shopping Vitória, por exemplo, oferecem experiências tecnológicas imersivas com um portfólio de mais de 260 produtos, incluindo um ambiente e soluções de Casa Inteligente. Hoje, contamos com 88 lojas e cerca de 3.800 pontos de recarga em todo o Estado, ampliando a conveniência e a proximidade com os consumidores capixabas”, conta.