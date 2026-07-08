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Sul capixaba

Briga por garrafa de cachaça levou homem a matar o irmão em Anchieta

Publicado em

08 jul 2026 às 18:44

Uma garrafa de cachaça foi o motivo de uma briga entre irmãos que terminou em assassinato em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A conclusão é da Polícia Civil que investigou o crime ocorrido em 14 de maio deste ano. 


De acordo com a investigação, o suspeito acusou o irmão, Ivan Nascimento Vieira, de 33 anos, de esconder a bebida. A mãe dos dois tentou intervir, mas não conseguiu impedir as agressões. A vítima foi morta a golpes de machado.


O suspeito, de 32 anos, não teve a identidade divulgada. Ele foi preso em flagrante no dia do crime e, com a conclusão do inquérito, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Praia de Itaparica

Jovem segue desaparecido após 2º dia de buscas no mar de Vila Velha

Publicado em 08/07/2026 às 19:15
Arthur Mulinari Oliveira desapareceu no mar em Itaparica, Vila Velha Redes sociais

O jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, segue desaparecido após o segundo dia de buscas do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, os trabalhos foram encerrados às 17h desta quarta-feira (8) e serão retomados na manhã de quinta (9).


O jovem desapareceu no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã de terça-feira (7), enquanto surfava. Um amigo que estava com ele conseguiu sair da água e contou que os dois foram surpreendidos por uma onda forte. Com o impacto, as pranchas ficaram danificadas, o que dificultou que permanecessem na superfície.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Caminhão de lixo tomba e atinge carro com família em Nova Venécia

Publicado em 08/07/2026 às 18:58

Um caminhão de coleta de lixo tombou após uma falha nos freios e atingiu um carro com uma família dentro em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). O acidente também interditou uma via da cidade.


Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que trafegava pela Avenida Guanabara quando os freios falharam. Na tentativa de controlar o veículo, ele fez uma conversão em direção à Rua Maranhão, momento em que o caminhão tombou.


A Prefeitura de Nova Venécia informou que a família que estava no carro atingido pelo caminhão não se feriu. O motorista do coletor sofreu escoriações e foi atendido no Hospital São Marcos.

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Segundo a PM, a vítima pilotava uma moto com outro menor de idade na garupa.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Carreta-cegonha trava trânsito na Avenida Eldes Scherrer, na Serra

Publicado em 08/07/2026 às 18:12
Trânsito está interditado por causa de caminhão-cegonha na Serra
Geisa Mozer

Uma carreta-cegonha ficou atravessada na Avenida Eldes Scherrer, na Serra, e bloqueou o trânsito no sentido Serra Sede no fim da tarde desta quarta-feira (8).


A Prefeitura da Serra informou que o motorista teve problemas ao fazer uma manobra no acesso ao bairro Colina de Laranjeiras. A carreta foi retirada por volta das 18h, mas o trânsito continuava intenso no trecho por causa do congestionamento formado durante a interdição


Segundo uma testemunha, o caminhão betoneira (que aparece à frente da cegonha na imagem acima) tentou puxar o veículo com uma corrente, mas não obteve sucesso.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Crimes sexuais

Investigado por estuprar crianças e adolescente no ES é preso em SP

Publicado em 08/07/2026 às 17:59

Um homem de 43 anos, investigado por estuprar uma adolescente de 14 anos e por crimes sexuais contra crianças em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso em São Paulo, na terça-feira (7). Segundo a Polícia Civil, o estupro da adolescente ocorreu depois que o suspeito ofereceu uma carona à vítima, que era vizinha dele. No entanto, ele desviou o trajeto e cometeu o crime. A violência sexual foi confirmada por exames periciais.


Durante as investigações conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares foram encontrados indícios de que o investigado também praticou crimes sexuais contra crianças da vizinhança, entre elas uma vítima de 8 anos.


A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o investigado, que foi localizado em Itaquaquecetuba durante uma ação conjunta das polícias civis do Espírito Santo e de São Paulo. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas de crimes sexuais.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Jovem morre em acidente de moto no interior de Atílio Vivácqua

Publicado em 08/07/2026 às 11:21
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava de moto e capotou após fazer uma curva
 Arthur Pelais Rios perdeu controle da direção da moto após uma curva, segundo a PM Leitor | A Gazeta

Um jovem de 19 anos, identificado como Arthur Pelais Rios, morreu em um acidente de moto na localidade de Amapá, no interior de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar (PM), ele perdeu o controle da motocicleta ao fazer uma curva e caiu.


De acordo com a corporação, o acidente aconteceu na Rodovia Ricardo Barbieri, no trecho que dá acesso à localidade de Praça do Oriente. Ao passar por uma curva acentuada, o motociclista perdeu o controle da direção e sofreu a queda.


Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Arthur Pelais Rios não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.


O jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme a PM. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Atílio Vivácqua.


A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota lamentando a morte de Arthur Pelais Rios.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Dois baianos são assassinados a tiros em Guriri, São Mateus

Publicado em 08/07/2026 às 10:49

Dois homens naturais da Bahia foram mortos a tiros no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (7). As vítimas foram identificadas como Carlos Eduardo Santos Alves, de 25 anos, e Lucas Lima Costa, sem idade divulgada. Eles foram surpreendidos por suspeitos armados que chegaram em um carro e efetuaram diversos disparos.

Segundo a Polícia Civil, eles foram surpreendidos por suspeitos armados que chegaram de carro e efetuaram diversos disparos contra os dois
Carlos Eduardo Santos Alves e Lucas Lima Costa foram baleados por suspeitos que estavam em um carro Montagem | A Gazeta

De acordo com a Polícia Militar (PM)ao lado de um dos homens foi encontrado um aparelho celular, que foi apreendido por, segundo a corporação, ter ligação com o crime.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Na quinta-feira (9)

Viana faz mutirão noturno para emissão de Carteira de Identidade Nacional

Publicado em 08/07/2026 às 09:10
Formato da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) 
 Polícia Científica (PCIES)

A Prefeitura de Viana vai realizar, na quinta-feira (9), um mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em horário estendido. A ação é voltada a moradores que não conseguem acessar o serviço durante o expediente comercial. 


O atendimento será das 17h às 20h, no Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha. Ao todo, serão distribuídas 70 senhas, por ordem de chegada, após a conferência da documentação exigida. 


Para solicitar a nova CIN, é necessário:

  • Ter mais de 16 anos; 

  • Certidão de nascimento ou casamento original;

  • CPF;

  • Comprovante de residência;

  • Foto 3x4.


A emissão do documento será feita pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), responsável pelo serviço.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Confessou crime

Homem furta farda de PM da reserva e assalta posto duas vezes em Colatina

Publicado em 08/07/2026 às 08:54

Um homem de 40 anos assaltou duas vezes um posto de combustíveis no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (7). Para cometer o crime, ele utilizou uma farda furtada do tio, policial militar da reserva, e dois simulacros de arma de fogo.


Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou ao estabelecimento a pé, simulando estar armado, rendeu um frentista, roubou R$ 50 da vítima e fugiu. Poucos minutos depois, ele voltou ao posto, exigiu mais dinheiro, foi até o caixa e levou um pacote com entre R$ 300 e R$ 400 em espécie antes de fugir novamente.


Com base nas imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram e localizaram o suspeito. À PM, ele confessou que aproveitou uma viagem do tio para furtar a farda e usá-la no assalto.


O homem também indicou onde havia escondido a farda e os dois simulacros de arma de fogo. Com ele, os policiais encontraram R$ 38 em dinheiro. O boletim de ocorrência não informa o destino do restante do valor roubado. O suspeito foi encaminhado à delegacia.


Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por roubo e por usar, publicamente, uniforme ou distintivo de função pública que não exerce. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Após denúncias

Mil produtos vencidos são apreendidos em distribuidoras de Vila Velha

Publicado em 07/07/2026 às 19:15
Cerca de mil produtos vencidos são apreendidos em Vila Velha
Cerca de mil produtos vencidos são apreendidos em Vila Velha Divulgação | Decon

Cerca de mil produtos com prazo de validade vencido foram apreendidos em duas distribuidoras de alimentos e bebidas nos bairros Alecrim e Santa Inês, em Vila Velha, nesta terça-feira (7). Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.


Segundo o delegado Eduardo Passamani, chefe da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), as distribuidoras comercializam alimentos voltados principalmente para festas, como biscoitos, doces e guloseimas.


A operação contou com o apoio do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e foi realizada após denúncias. Os proprietários ainda serão ouvidos durante a investigação e poderão responder criminalmente por comercializar produtos impróprios para o consumo.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Noroeste capixaba

Funcionário de supermercado é preso por importunação sexual em Colatina

Publicado em 07/07/2026 às 19:06
Delegacia Regional de Colatina TV Gazeta Noroeste

Um funcionário de supermercado de 43 anos foi preso por importunação sexual em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (6). A vítima é uma mulher não verbal de 27 anos que trabalhava com o suspeito, segundo a Polícia Militar.


De acordo com a PM, a vítima relatou que o colega causava desconforto havia dias ao agarrá-la e abraçá-la sem seu consentimento. Na segunda-feira (6), enquanto trabalhava, ele teria repetido o comportamento. Outros funcionários confirmaram aos policiais que presenciaram os episódios relatados pela vítima.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.

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Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está sob ivestigação da Delegacia de Vila Valério.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
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