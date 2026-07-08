Briga por garrafa de cachaça levou homem a matar o irmão em Anchieta

Uma garrafa de cachaça foi o motivo de uma briga entre irmãos que terminou em assassinato em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A conclusão é da Polícia Civil que investigou o crime ocorrido em 14 de maio deste ano.





De acordo com a investigação, o suspeito acusou o irmão, Ivan Nascimento Vieira, de 33 anos, de esconder a bebida. A mãe dos dois tentou intervir, mas não conseguiu impedir as agressões. A vítima foi morta a golpes de machado.





O suspeito, de 32 anos, não teve a identidade divulgada. Ele foi preso em flagrante no dia do crime e, com a conclusão do inquérito, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.