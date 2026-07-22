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Aviação

Aeroporto de Vitória registra quase 2 milhões de passageiros no 1º semestre de 2026

Movimento no terminal da capital capixaba cresceu 12% em relação ao mesmo período de 2025, impulsionado pela ampliação de voos

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 15:23

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

22 jul 2026 às 15:23
Aeroporto de Vitória registra quase 2 milhões de viajantes no primeiro semestre de 2026.
Aeroporto de Vitória registra quase 2 milhões de viajantes no primeiro semestre de 2026. Rodrigo Gavini

O Aeroporto de Vitória movimentou 1,8 milhão de passageiros no primeiro semestre de 2026, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado mantém a trajetória de crescimento do terminal, que encerrou 2025 com o maior movimento de sua história, ao superar a marca de 3,5 milhões de viajantes.


Considerando o período de janeiro a junho deste ano, foram mais de 12,7 mil voos, entre embarques e desembarques.


Segundo a administração do aeroporto, o desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento da oferta de voos. Um dos destaques foi a ampliação da rota entre Vitória e Brasília, que ganhou novas frequências desde o segundo semestre de 2025.


A ligação com a capital federal passou a contar com um voo diário adicional da Gol e com três voos diários da Latam, ampliando as opções para passageiros que utilizam Brasília como destino final ou como ponto de conexão para outras regiões do país.


O crescimento registrado nos seis primeiros meses do ano reforça a tendência de expansão da movimentação no terminal capixaba. Caso o ritmo seja mantido ao longo do segundo semestre, o aeroporto poderá encerrar 2026 com um novo recorde anual de passageiros.

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Melhor aeroporto da categoria

Além do aumento na demanda, o Aeroporto de Vitória recebeu neste ano reconhecimento nacional pela qualidade dos serviços prestados aos usuários. O terminal foi eleito o melhor aeroporto do Brasil na categoria de até 5 milhões de passageiros por ano em premiação do Ministério de Portos e Aeroportos.


Na avaliação, baseada na opinião dos próprios passageiros, o aeroporto obteve nota média de 4,64, em uma escala de 1 a 5, e ficou em segundo lugar no ranking geral entre os 20 maiores aeroportos do país.

Investimento em energia limpa

Início das obras das usinas solares no aeroporto de Vitória
Início das obras das usinas solares no aeroporto de Vitória Leticia Orlandi

No início deste mês, o aeroporto iniciou a construção de um complexo de usinas solares, com um investimento de R$ 20 milhões.


O empreendimento vai ocupar uma área total de 7,2 hectares, o que equivale a 10 campos de futebol do Maracanã. Serão quase 8 mil placas solares instaladas em quatro diferentes pontos do sítio aeroportuário. A potência instalada será de 5.787 kWp.


A iniciativa faz parte da estratégia da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, para descarbonizar as operações e garantir eficiência energética.


Quando estiver em pleno funcionamento, o complexo será capaz de gerar 769 MWh por mês, o que é suficiente para atender a 100% da demanda de energia do terminal de passageiros ou abastecer aproximadamente 5 mil residências, considerando-se um consumo médio de 150 kWh/mês.   

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