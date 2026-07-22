Aeroporto de Vitória registra quase 2 milhões de passageiros no 1º semestre de 2026

O Aeroporto de Vitória movimentou 1,8 milhão de passageiros no primeiro semestre de 2026, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado mantém a trajetória de crescimento do terminal, que encerrou 2025 com o maior movimento de sua história, ao superar a marca de 3,5 milhões de viajantes.
Considerando o período de janeiro a junho deste ano, foram mais de 12,7 mil voos, entre embarques e desembarques.
Segundo a administração do aeroporto, o desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento da oferta de voos. Um dos destaques foi a ampliação da rota entre Vitória e Brasília, que ganhou novas frequências desde o segundo semestre de 2025.
A ligação com a capital federal passou a contar com um voo diário adicional da Gol e com três voos diários da Latam, ampliando as opções para passageiros que utilizam Brasília como destino final ou como ponto de conexão para outras regiões do país.
O crescimento registrado nos seis primeiros meses do ano reforça a tendência de expansão da movimentação no terminal capixaba. Caso o ritmo seja mantido ao longo do segundo semestre, o aeroporto poderá encerrar 2026 com um novo recorde anual de passageiros.
Melhor aeroporto da categoria
Além do aumento na demanda, o Aeroporto de Vitória recebeu neste ano reconhecimento nacional pela qualidade dos serviços prestados aos usuários. O terminal foi eleito o melhor aeroporto do Brasil na categoria de até 5 milhões de passageiros por ano em premiação do Ministério de Portos e Aeroportos.
Na avaliação, baseada na opinião dos próprios passageiros, o aeroporto obteve nota média de 4,64, em uma escala de 1 a 5, e ficou em segundo lugar no ranking geral entre os 20 maiores aeroportos do país.
No início deste mês, o aeroporto iniciou a construção de um complexo de usinas solares, com um investimento de R$ 20 milhões.
O empreendimento vai ocupar uma área total de 7,2 hectares, o que equivale a 10 campos de futebol do Maracanã. Serão quase 8 mil placas solares instaladas em quatro diferentes pontos do sítio aeroportuário. A potência instalada será de 5.787 kWp.
A iniciativa faz parte da estratégia da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, para descarbonizar as operações e garantir eficiência energética.
Quando estiver em pleno funcionamento, o complexo será capaz de gerar 769 MWh por mês, o que é suficiente para atender a 100% da demanda de energia do terminal de passageiros ou abastecer aproximadamente 5 mil residências, considerando-se um consumo médio de 150 kWh/mês.