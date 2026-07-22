Aeroporto de Vitória registra quase 2 milhões de passageiros no 1º semestre de 2026

O Aeroporto de Vitória movimentou 1,8 milhão de passageiros no primeiro semestre de 2026, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado mantém a trajetória de crescimento do terminal, que encerrou 2025 com o maior movimento de sua história, ao superar a marca de 3,5 milhões de viajantes.





Considerando o período de janeiro a junho deste ano, foram mais de 12,7 mil voos, entre embarques e desembarques.





Segundo a administração do aeroporto, o desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento da oferta de voos. Um dos destaques foi a ampliação da rota entre Vitória e Brasília, que ganhou novas frequências desde o segundo semestre de 2025.





A ligação com a capital federal passou a contar com um voo diário adicional da Gol e com três voos diários da Latam, ampliando as opções para passageiros que utilizam Brasília como destino final ou como ponto de conexão para outras regiões do país.





O crescimento registrado nos seis primeiros meses do ano reforça a tendência de expansão da movimentação no terminal capixaba. Caso o ritmo seja mantido ao longo do segundo semestre, o aeroporto poderá encerrar 2026 com um novo recorde anual de passageiros.