Acidente com três veículos deixa uma pessoa morta em Aracruz
Um grave acidente envolvendo ao menos três veículos deixou ao menos uma pessoa morta na rodovia ES 257, na região conhecida como Morro das Almas, próximo à sede de Aracruz, região Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13).
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 16h34 para a ocorrência de colisão com vítima fatal. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.
As equipes de resgate seguem no local e a ocorrência ainda está em andamento. A dinâmica do acidente não foi informada. A pista chegou a ser interditada nos dois veículos para os trabalhos do Samu/192 e também do Corpo de Bombeiros.