Acidente com três veículos deixa uma pessoa morta em Aracruz

Pelo menos três carros se envolveram na colisão tripla que resultou na morte de uma pessoa em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta

Um grave acidente envolvendo ao menos três veículos deixou ao menos uma pessoa morta na rodovia ES 257, na região conhecida como Morro das Almas, próximo à sede de Aracruz, região Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13).

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 16h34 para a ocorrência de colisão com vítima fatal. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.