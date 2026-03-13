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Acidente com três veículos deixa uma pessoa morta em Aracruz

Publicado em 13/03/2026 às 18h04
O acidente aconteceu na região conhecida como Morro das almas; as equipes de resgate seguem no local
Pelo menos três carros se envolveram na colisão tripla que resultou na morte de uma pessoa em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta

Um grave acidente envolvendo ao menos três veículos deixou ao menos uma pessoa morta na rodovia ES 257, na região conhecida como Morro das Almas, próximo à sede de Aracruz, região Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). 

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 16h34 para a ocorrência de colisão com vítima fatal. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

As equipes de resgate seguem no local e a ocorrência ainda está em andamento. A dinâmica do acidente não foi informada. A pista chegou a ser interditada nos dois veículos para os trabalhos do Samu/192 e também do Corpo de Bombeiros.

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