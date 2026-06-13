AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Criticado e aguardado, UFC na Casa Branca acontece neste domingo (14), às 21h
UFC

Criticado e aguardado, UFC na Casa Branca acontece neste domingo (14), às 21h

Evento divide opiniões e terá Ilia Topuria e Alex Poatan como atrações principais

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2026 às 16:32
UFC Casa Branca
TATAME

Amplamente divulgado como um dos maiores eventos de artes marciais da história, o UFC Freedom 250 está cada vez mais próximo, e acontecerá neste domingo (14), em Washington, com previsão de início para as 21h (horário de Brasília).


As peculiaridades desta edição promovida pela maior organização de MMA do mundo são diversas. Idealizado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Dana White, CEO do UFC, o evento tomará o gramado da Casa Branca e terá militares e convidados na plateia, sem ingressos comercializados. 


Fortemente criticado por diversas personalidades de dentro e de fora do mundo das artes marciais, o UFC Freedom 250 é visto por muitos como uma promoção política de Donald Trump, além de gerar estranheza pela formatação do evento

Craig Jones
Reprodução / @streetxad


Destaque nos patamares mais altos do jiu-jitsu competitivo, o lutador, treinador e empresário australiano Craig Jones fez observações sobre o card da Casa Branca. Em vídeo com tom humorístico e sarcástico, Jones fez comparações entre o evento e o filme Django Livre, dirigido por Quentin Tarantino, além de ridicularizar Trump, e relembrar a relação polêmica do político com o empresário Jeffrey Epstein.


As observações do australiano foram fruto das características já citadas da edição, como o público presente e a visão de que as lutas seriam um entretenimento para agradar o presidente estadunidense e seus convidados. Vale ressaltar que o UFC Freedom 250 celebra os 250 anos da independência dos Estados Unidos.

Trump e Dana White
Reprodução/ CNN Internacional


Com ápice na realização do evento, a relação de Donald Trump com o UFC é de longa data, e começou em 2001, quando a empresa passava por dificuldades e o empresário ofereceu seus hotéis em Las Vegas para realização de lutas da promoção. O feito atraiu a lealdade do hoje CEO Dana White, que estreitou laços com Trump.


A proximidade pública dos dois alcançou patamares ainda mais altos nos últimos anos, com o presidente virando presença frequente em cards do UFC. Em 2024, Dana White retribuiu a visita, e foi o único não-político, ou familiar, presente no palanque de Trump na comemoração da vitória do mesmo na corrida presidencial daquele ano.


Alex Poatan Pereira
Ed Mulholland/Zuffa LLC

Mesmo com o viés nacionalista do evento, o card principal, recheado de estrelas, tem como destaques dois lutadores não nascidos nos Estados Unidos: o espanhol-georgiano Ilia Topuria, e o brasileiro Alex “Poatan” Pereira.


Invicto, campeão dos leves e ex-campeão dos penas, Topuria é um dos principais lutadores da organização, e terá o veterano estadunidense Justin Gaethje pela frente. Na luta que antecede o embate principal, Alex Pereira busca fazer história diante do francês Ciryl Gane, e pode se tornar o primeiro triplo campeão da história do UFC.


Em caso de vitória, Poatan conquistará o cinturão interino do peso-pesado da organização, já tendo sido campeão linear dos pesos médio e meio-pesado. Para se tornar campeão linear também nos peso-pesado, o vencedor da luta deste domingo precisará lutar novamente na categoria com o cinturão interino sob posse, e terá o inglês Tom Aspinall como provável adversário.


O evento terá início às 21h,(horário de Brasília) e conta com lutas envolvendo outros dois brasileiros. No primeiro duelo da noite, Diego Lopes enfrenta Steve Garcia no peso-pena, enquanto Maurício Ruffy sobe ao octógono na terceira das sete lutas, para encarar Michael Chandler.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MMA Ufc Donald Trump EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após bater em árvore em Aracruz
Imagem de destaque
Jogo do Brasil com chuva? Confira a previsão do tempo para o ES
Imagem BBC Brasil
Aura ou carma: de onde vêm a veneração e o temor inspirados pelo número da camiseta na Seleção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados