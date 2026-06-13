Criticado e aguardado, UFC na Casa Branca acontece neste domingo (14), às 21h

As peculiaridades desta edição promovida pela maior organização de MMA do mundo são diversas. Idealizado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Dana White, CEO do UFC, o evento tomará o gramado da Casa Branca e terá militares e convidados na plateia, sem ingressos comercializados.





Fortemente criticado por diversas personalidades de dentro e de fora do mundo das artes marciais, o UFC Freedom 250 é visto por muitos como uma promoção política de Donald Trump, além de gerar estranheza pela formatação do evento