Boa Vista homenageia a vida e o olhar do fotógrafo Sebastião Salgado

A Boa Vista quer comemorar os 50 anos da agremiação com um novo título no Carnaval de Vitória Crédito: Divulgação / Andriel Tolentino

A sexta escola a se apresentar no desfile do Grupo Especial, no dia 22 de fevereiro, será a Independente de Boa Vista . Nascida no bairro Itaquari, a agremiação representa a cidade de Cariacica na disputa do Carnaval de Vitória . A Vermelho, Branco e Azul vai trazer o enredo "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado", numa homenagem ao fotógrafo mundialmente conhecido. E, neste ano, a apresentação no Sambão do Povo será ainda mais importante para a escola, que completa seu 50° aniversário.

O tema nasceu de uma vontade de celebrar o trabalho do fotógrafo e de documentar a vida dele através do desfile de carnaval. Com sua última vitória em 2020, a Águia de Itaquari vai em busca da sua sétima estrela, com a gestão do presidente e intérprete da escola, Emerson Xumbrega.

Na avenida, a escola terá 1.800 componentes e vai apresentar 19 alas, 3 carros alegóricos, dois tripés, além de um elemento cênico na comissão de frente, que inaugura o desfile com a coreografia de Patrick Alockio. O carnavalesco Cahe Rodrigues conta que o que vai chamar a atenção do público são as musas e os musos da escola, que terão fantasias coloridas e impactantes. Outro aspecto que Rodrigues destaca é o fato de a rainha de bateria, Shirley Oliveira, ser da comunidade onde nasceu a agremiação.

"A Shirley, que é a nossa rainha de bateria, é da comunidade. Ela foi recebida com muito carinho este ano, quando foi anunciada. Então, ter uma representante da comunidade à frente dos ritmistas é sempre muito positivo" Cahe Rodrigues - Carnavalesco da Independente de Boa Vista

Uma das grandes apostas da escola para o desfile são os carros alegóricos. Os três simbolizam importantes elementos da história de Sebastião Salgado. O carro abre-alas representa a visão do fotógrafo para sua própria obra. “São registros desse fotógrafo, que tornou visível o que era invisível”, explica o carnavalesco.

O segundo carro alegórico vai simbolizar a Serra Pelada e o garimpo de ouro que acontece nessa região do Estado do Pará, fazendo alusão ao livro Gold, no qual Salgado registrou os garimpeiros trabalhando. Já a terceira alegoria vai trazer as belezas do Instituto Terra, um dos projetos da vida do fotógrafo em conjunto com sua esposa, Lélia Salgado, uma área reflorestada ao longo dos últimos anos e que hoje é um local de preservação.

“A expectativa é sempre a melhor, a gente vai para disputar o título. A Escola Boa Vista sempre vai para o Sambão do Povo para disputar título e não vai ser diferente neste ano", declara Cahe.

"A escola tem um grande carnaval, um grande projeto, um enredo forte, já considerado um dos melhores do ano" Cahe Rodrigues - Carnavalesco da Independente de Boa Vista

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