Nova série de 'Harry Potter' inicia produção e divulga primeira imagem

A nova série da HBO baseada na saga "Harry Potter" divulgou sua primeira imagem nesta segunda-feira

A nova série da HBO baseada na saga "Harry Potter" divulgou sua primeira imagem nesta segunda-feira (14). Na fotografia divulgada, o ator Dominic McLaughlin, que fará o personagem-título, aparece caracterizado - ele usa o uniforme de Hogwarts, porta os clássicos óculos redondos do protagonista e tem sua cicatriz em formato de raio na testa. >

A produção já começou na Warner, e a série está prevista para estrear em 2027. Novos membros do elenco também foram anunciados. Neville Longbottom, amigo do trio principal, será interpretado por Rory Wilmot, enquanto o primo de Harry, Duda Dursley, será Amos Kitson. O papel da instrutora de voo de Hogwarts, Madame Hooch, será de Louise Brealey, atriz de "Sherlock". Anton Lesser, de "Game of Thrones", interpretará Garrick Ollivander, vendedor de varinhas mágicas.>