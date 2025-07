Longa capixaba “Marraia” será exibido no 8° Festival de Cinema de Santa Teresa

Longa capixaba "Marraia" será exibido no 8º Festival de Cinema de Santa Teresa . Crédito: Jonas Vaz

Uma aventura com cheiro de terra molhada, memória afetiva e crítica social promete emocionar o público do 8º Festival de Cinema de Santa Teresa. O longa-metragem Marraia, dirigido por Diego Scarparo e inspirado no romance homônimo de José Marcelo Grillo, será exibido no dia 1º de agosto, das 19h45 às 21h10, na Quadra Poliesportiva de Santa Teresa, como parte da programação oficial do festival.

Na pequena vila de Burarama, nos anos 1960, o jovem Marcelo – ou “Marraia” – embarca em uma jornada épica em busca de 300 bolinhas de gude para desafiar Baloni, o temido campeão local. O que começa como uma aposta infantil se transforma numa experiência transformadora, marcada por descobertas, amadurecimento e encontros que refletem o Brasil profundo, suas alegrias e contradições.

Com linguagem lúdica e forte apelo visual, Marraia é um retrato poético da infância, com ecos de um “Pequeno Príncipe” brasileiro, caminhando descalço pelas paisagens do interior capixaba. Além de cativar o público infantojuvenil, o filme também toca adultos com camadas sutis que refletem os efeitos da ditadura militar e os conflitos sociais da época.

Diego Scarparo é formado em Artes pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com extensão em Ilustração Editorial. Atua há cerca de vinte anos no mercado audiovisual e artístico como diretor cinematográfico, produtor de economia criativa e criador de conteúdo. Com mais de 60 seleções em festivais de cinema e TV e 25 premiações ao longo da carreira, Scarparo é reconhecido por sua abordagem sensível e criativa. Já produziu filmes com forte impacto cultural, como o documentário O Que Bererico Vai Pensar?, também filmado em Burarama e exibido em toda a América Latina pelo programa CurtaDoc. Apaixonado por arte, gatos, surf e longas conversas, acredita que fazer cinema é uma necessidade vital.

A produção contou com participações especiais de nomes como Lílian Casotti, Paulo Jorge Roque, Gabriela Saadi, Rejane Arruda e Markus Konká, além de atores mirins da própria comunidade local, revelando talentos da região de Burarama e Cachoeiro de Itapemirim.

Com trilha sonora de Rodrigo Rospantine e fotografia de Gabriel Fontes, o longa traz ainda a expertise da Global Village Creative + Executive, produtora capixaba com dez anos de trajetória. A obra foi viabilizada por meio do edital da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, com recursos do Fundo Estadual de Cultura e apoio do BNDES, da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e do Grupo Águia Branca.

Marraia também revisita momentos históricos marcantes como a repressão da ditadura militar e a atuação dos guerrilheiros do Caparaó, conectando a história local à macro-história brasileira com sensibilidade e profundidade. Assim como em outras obras do diretor, o olhar para o passado ressoa com força nos personagens e nas relações.

As filmagens enfrentaram grandes desafios, incluindo as fortes chuvas que atingiram a região e a interrupção causada pela pandemia. Apesar das dificuldades, o longa é um testemunho da força do cinema de território e da valorização das raízes culturais capixabas.

