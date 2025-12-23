Casagrande: "O que Arnaldinho falou é um pleonasmo"

Renato Casagrande no estúdio da Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (23). Crédito: Ricardo Medeiros

Uma espécie de paz armada ainda ronda o grupo do governador Renato Casagrande (PSB), após o chefe do Executivo estadual ter decidido apoiar o vice, Ricardo Ferraço (MDB), como pré-candidato ao Palácio Anchieta.



É que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), também aliado do socialista, quer concorrer ao mesmo cargo. Arnaldinho já disse que a decisão sobre quem vai administrar o estado "será do povo, no dia 4 de outubro".

Foi uma resposta à postura de Casagrande e uma sinalização de que não vai jogar a toalha tão cedo.

Nesta terça-feira (23), em entrevista à Rádio CBN Vitória e à coluna, o governador minimizou a reação do prefeito de Vila Velha:

"O que Arnaldinho declarou é um pleonasmo. É lógico, quem vai decidir é a população, não há nenhuma dúvida disso". Pleonasmo é uma figura de linguagem que leva à redundância.

E, mais uma vez, pregou união.

"Mas temos projetos. Eu, o governo do estado, sou forte em Vila Velha, pela união entre o governo do estado e a prefeitura. O Arnaldinho é forte em Vila Velha também devido a essa união. Juntos, somos fortes, separados, não tão fortes."

Casagrande voltou a dizer que respeita a pré-candidatura de Arnaldinho e que é preciso "dar tempo" ao prefeito.

Aliás, também garantiu que os dois continuam a ser aliados e que investimentos estaduais vão continuar a ser realizados no município canela verde.

Pouco antes, em entrevista concedida à reportagem de A Gazeta, questionado sobre a possibilidade de Arnaldinho ser vice de Ricardo Ferraço, o governador lembrou que o prefeito "não dá esse espaço de conversa", mas "tem possibilidade de estar em qualquer posição".

