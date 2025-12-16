'Te amo' e ingresso para o Flamengo: os diálogos entre Macário e deputado investigado

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19:47
RIO DE JANEIRO - Diálogos ocorridos de outubro a dezembro de 2025 e recuperados dos aparelhos do então presidente da Alerj (Asssembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar, mostram um vínculo de intimidade com o juiz federal Macário Judice Neto, preso nesta terça-feira (16).
As conversas constam na representação feita pela Polícia Federal ao MPF (Ministério Público Federal).
Macário foi preso nesta terça (16) sob suspeita de irregularidades envolvendo a condução do caso do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, TH Joias – que responde por suposta ligação com o Comando Vermelho. O magistrado, relator do caso, teria avisado Bacellar da operação que, por sua vez, teria comunicado TH. As defesas negam.
Leia abaixo trechos das conversas captadas. A grafia original foi mantida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o