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Cariacica

Acidente entre carros e carreta causa interdição na Rodovia do Contorno

Segundo informações da Eco101, não há vítimas. A faixa da direita, no sentido sul da rodovia, chegou a ser interditada. Às 16h15, o trecho foi liberado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

15 jul 2022 às 16:19

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 16:19

Acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois carros e uma carreta se envolveram em um acidente por volta das 14h30 desta sexta-feira (15) no km 294 da BR 101, trecho da Rodovia do Contorno, na altura do bairro Mucuri, em Cariacica. Segundo informações da Eco101, não há vítimas. A faixa da direita da rodovia, no sentido Cariacica-Viana, chegou a ficar interditada e o trânsito seguiu por desvio. Às 16h15 o trecho foi liberado, informou a Eco. 
A concessionária informou que foram acionados recursos, como ambulância, guincho e viatura de inspeção.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal para ter mais informações da ocorrência. A PRF confirmou a liberação do trecho durante a tarde desta sexta (15).

Atualização

15/07/2022 - 4:45
Após publicação desta matéria, a Eco 101 informou que o trecho foi liberado. O texto foi atualizado.

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