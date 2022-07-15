Acidente entre carros e carreta causa interdição na Rodovia do Contorno

Dois carros e uma carreta se envolveram em um acidente por volta das 14h30 desta sexta-feira (15) no km 294 da BR 101, trecho da Rodovia do Contorno, na altura do bairro Mucuri, em Cariacica. Segundo informações da Eco101, não há vítimas. A faixa da direita da rodovia, no sentido Cariacica-Viana, chegou a ficar interditada e o trânsito seguiu por desvio. Às 16h15 o trecho foi liberado, informou a Eco.
A concessionária informou que foram acionados recursos, como ambulância, guincho e viatura de inspeção.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal para ter mais informações da ocorrência. A PRF confirmou a liberação do trecho durante a tarde desta sexta (15).
Atualização
15/07/2022 - 4:45
Após publicação desta matéria, a Eco 101 informou que o trecho foi liberado. O texto foi atualizado.