Acidente deixa motorista ferido na Rodovia das Paneleiras, em Vitória

Um acidente envolvendo dois carros deixou o motorista de um dos veículos ferido na manhã desta sexta-feira (15), na Rodovia das Paneleiras, em Vitória. Após a colisão, o trânsito ficou lento na região.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 8h. Os dois veículos colidiram no sentido Serra. O condutor ferido foi socorrido pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves.
A Guarda Municipal foi acionada e os agentes auxiliaram na orientação do trânsito.