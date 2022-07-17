Paciente é obrigado a passar no meio de feira para ser transferido de hospital

Um mecânico com princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) precisou passar de maca no meio de uma feira para ser transferido de um hospital de Cariacica para outro no município da Serra . Antônio Carlos Gonçalves, de 51 anos, chegou dirigindo ao local por volta das 7 horas da manhã deste domingo (17) e, aos poucos, seu estado de saúde foi piorando.

“Meu pai teria que ir de ambulância, mas o veículo não conseguia ter acesso ao hospital porque tinha uma feira em frente. Durante a espera, ele foi piorando, ficando com a visão desfocada. A solução foi passar de maca no meio de feirantes e das pessoas que estavam no local, parecendo um bicho. Funcionários do hospital disseram que isso já aconteceu outras vezes. É muito descaso uma situação como esta”, desabafou Eduardo Gonçalves, filho do paciente.

Antonio Carlos Gonçalves foi levado de maca, passando pelo meio da feira de Campo Grande, para chegar até a ambulância Crédito: Reprodução de vídeo

De acordo com Eduardo, a espera durou mais de quatro horas, com a transferência sendo feita após as 11 horas. A demora ocorreu porque a rua estava fechada para a realização da feira livre.

Ele conta que o pai procurou atendimento médico no sábado (16) porque estava com dor no pescoço. Foi medicado e liberado em seguida. Neste domingo (17), segundo relato do filho, o mecânico acordou com a mesma dor e um lado da boca paralisado. Foi quando o mecânico decidiu ir até a unidade do Vitória Apart Hospital que fica Campo Grande, Cariacica.

Ao ser atendido, o diagnóstico foi princípio de AVC, havendo necessidade de o paciente ser transferido para a unidade da Serra para a realização de novos exames.

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Em nota, a direção do Vitória Apart Hospital informou que Antônio Carlos Gonçalves foi prontamente atendido e assistido com todos os procedimentos na unidade de Campo Grande.

“Ao ser identificada a necessidade de internação, não mediu esforços com a equipe de remoção para a transferência dele para o ambiente hospitalar. A prioridade é a vida do paciente e, diante do quadro apresentado, não haveria tempo para aguardar a feira terminar. A unidade de Pronto Atendimento em Campo Grande tem todas as licenças, alvarás e acessos regulares na Prefeitura de Cariacica . Mesmo assim, será reforçado o pedido à administração municipal de liberação de espaço para ambulância nos domingos em que a feira acontece. A direção destaca que a estratégia de remoção adotada pela equipe neste domingo foi fundamental para garantir a assistência necessária ao paciente no hospital”, disse a nota.