PM coloca mais de 200 soldados nas ruas da Grande Vitória

Correção
18/07/2022 - 6:55
A primeira versão deste texto informava que mais de 270 soldados da PM reforçariam o patrulhamento nas ruas a partir desta segunda-feira (18). No entanto, a informação foi corrigida pela corporação para 249 policiais. O texto e o título foram corrigidos.
Desde a manhã desta segunda-feira (18), 249 soldados da Polícia Militar estão ocupando as ruas da Grande Vitória, reforçando o patrulhamento. Eles são alunos do Curso de Formação de Soldados de 2021-2022 e estão na fase do estágio operacional.
Os soldados da Academia de Polícia Militar (APM) vão poder executar, até o dia 18 de setembro deste ano, o que aprenderam sobre a profissão. Sob supervisão de oficiais e praças, os alunos vão cumprir uma carga horária de 360 horas de prática profissional.
Conforme divulgado pela corporação, eles vão ser alocados no policiamento ostensivo a pé, motorizado e em operações de trânsito (blitz), com a supervisão do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM (BPTran).
"Importante destacar que, por meio do estágio supervisionado, os alunos soldados aprenderão a construir um relacionamento diário com as comunidades, interagir com os comerciantes, realizar abordagens, participar de fiscalizações e aplicar todo o arcabouço teórico e prático que aprenderam na APM em situações reais de policiamento ostensivo, com a ajuda de policiais militares formados e experientes", ressaltou a PM, em nota.