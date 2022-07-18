PM coloca mais de 200 soldados nas ruas da Grande Vitória

Correção A primeira versão deste texto informava que mais de 270 soldados da PM reforçariam o patrulhamento nas ruas a partir desta segunda-feira (18). No entanto, a informação foi corrigida pela corporação para 249 policiais. O texto e o título foram corrigidos.

Desde a manhã desta segunda-feira (18), 249 soldados da Polícia Militar estão ocupando as ruas da Grande Vitória , reforçando o patrulhamento. Eles são alunos do Curso de Formação de Soldados de 2021-2022 e estão na fase do estágio operacional.

Os soldados da Academia de Polícia Militar (APM) vão poder executar, até o dia 18 de setembro deste ano, o que aprenderam sobre a profissão. Sob supervisão de oficiais e praças, os alunos vão cumprir uma carga horária de 360 horas de prática profissional.

Conforme divulgado pela corporação, eles vão ser alocados no policiamento ostensivo a pé, motorizado e em operações de trânsito (blitz), com a supervisão do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM (BPTran).