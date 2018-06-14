Com medo, mais de 180 pessoas já deixaram a Piedade, diz Instituto

Policiais Militares ocuparam o Morro da Piedade por conta do terror que tomou conta do bairro nos últimos dias Crédito: Fernando Madeira | GZ

Um levantamento feito pelo Instituto Raízes, que desenvolve ações sociais no Morro da Piedade, mostra dados alarmantes sobre a saída de moradores na região que, com medo da violência, tem deixado suas casas na comunidade.

Segundo o Instituto, somente em 2018, após o acirramento pela disputa pelo tráfico no local, houve 32 casas abandonadas e 93 pessoas deixaram o bairro. A área conhecida como "Seu Queiroz", no alto do morro, foi a que sofreu o maior impacto, com 90% dos moradores deixando as residências.

Ainda de acordo com o Instituto, as três escolas da região já somam baixa frequência dos estudantes, pedidos para guardar vagas para as famílias se reorganizarem, além de 20 solicitações de transferências.

Em um comunicado, publicado em sua página no Facebook , no início da tarde desta quinta (14), o Instituto lamenta todos os episódios ocorridos no Morro da Piedade nos últimos dias.

SECRETÁRIO ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE BASE DA PM

O secretário de Segurança Pública Estadual Nylton Rodrigues realizou na manhã desta quinta-feira (14) uma visita ao Morro da Piedade em busca de um local para a construção de uma base fixa da Polícia Militar Crédito: Eduardo Dias

O secretário de Segurança Pública Estadual (Sesp), Nylton Rodrigues, anunciou na manhã desta quinta-feira (14) a construção de uma base fixa da Polícia Militar no Morro da Piedade. A informação foi passada durante uma coletiva de imprensa na região, em uma visita do secretário em possíveis locais para a construção da unidade. Segundo Nylton Rodrigues, a base irá funcionar para sempre, 24 horas por dia, com revezamento entre 30 policiais.

O secretário explicou que o governador Paulo Hartung determinou que a construção seja realizada o mais rápido possível, e que existem recursos reservados para isso.

"O motivo da minha visita aqui é localizar uma área para que nós possamos iniciar uma construção ou localizar um imóvel já pronto para começar uma reforma afim de instalar na Piedade uma base fixa da PM. É importante que se deixe claro é que nós só sairemos da comunidade depois que essa base fixa estiver pronta. Enquanto ela não estiver devidamente instalada, com os policiais trabalhando nela, nós vamos continuar com essa modalidade de patrulhamento a pé", explica o secretário.

Nylton Rodrigues reforçou, ainda, a importância de investimentos por parte do município e também apoio de igrejas.

Your browser does not support the audio element. Com medo, mais de 90 pessoas já deixaram a Piedade este ano, diz Instituto

"A presença dos policiais aqui é para trazer tranquilidade, mas é lógico que outros investimentos são importantes. É um conjunto de fatores que trazem a segurança. Nós lamentamos muito a saída das famílias e pretendemos construir a base em questão de meses", concluiu o secretário de Segurança Pública Estadual Coronel Nylton Rodrigues.