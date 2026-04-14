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Ato nacional

Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025

O ato integra um movimento nacional contrário à votação do PL que visa regulamentar os serviços de transporte e entrega por plataformas digitais

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 13:03

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

14 abr 2026 às 13:03
Motoristas por aplicativo fazem manifestação no Centro de Vitória
Motoristas por aplicativo fazem manifestação no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Motoristas e entregadores por aplicativo realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira (14) em Vitória, no Espírito Santo. O ato integra um movimento nacional contrário à votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 152/2025,  que visa regulamentar os serviços de transporte e entrega por plataformas digitais.
A mobilização teve início por volta das 8h30, com concentração na Praça do Papa, na Enseada do Suá. O grupo seguiu em direção à Assembleia Legislativa e encerrou o percurso no Palácio Anchieta, no Centro da capital. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os manifestantes ocuparam apenas uma das faixas e não houve impacto significativo no trânsito.
A categoria manifesta oposição ao projeto de lei sob o argumento de que a regulamentação pode reduzir a renda dos profissionais, elevar custos operacionais e tributos, além de comprometer a autonomia da atividade.

Motoristas por aplicativo fazem manifestação no Centro de Vitória

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