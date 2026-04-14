Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025

Motoristas e entregadores por aplicativo realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira (14) em Vitória, no Espírito Santo. O ato integra um movimento nacional contrário à votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 152/2025, que visa regulamentar os serviços de transporte e entrega por plataformas digitais.
A mobilização teve início por volta das 8h30, com concentração na Praça do Papa, na Enseada do Suá. O grupo seguiu em direção à Assembleia Legislativa e encerrou o percurso no Palácio Anchieta, no Centro da capital. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os manifestantes ocuparam apenas uma das faixas e não houve impacto significativo no trânsito.
A categoria manifesta oposição ao projeto de lei sob o argumento de que a regulamentação pode reduzir a renda dos profissionais, elevar custos operacionais e tributos, além de comprometer a autonomia da atividade.