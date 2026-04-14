Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025

A mobilização teve início por volta das 8h30, com concentração na Praça do Papa, na Enseada do Suá. O grupo seguiu em direção à Assembleia Legislativa e encerrou o percurso no Palácio Anchieta, no Centro da capital. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os manifestantes ocuparam apenas uma das faixas e não houve impacto significativo no trânsito.