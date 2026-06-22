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Na BR 262

Homem morre após acidente entre carro e picape em Ibatiba

A via chegou a ser interditada sobre uma ponte por cerca de uma hora para o atendimento; caso aconteceu no domingo (21)

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 11:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jun 2026 às 11:26

Um homem de 49 anos morreu após um acidente no km 168 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (21). A via chegou a ser interditada sobre uma ponte por cerca de uma hora para atendimento. As causas da batida não foram informadas.


Segundo informações do Corpo de Bombeiros, nos veículos, uma picape Volkswagen Saveiro e um Chevrolet Classic, viajavam apenas os motoristas. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) contaram que o condutor da Saveiro fugiu do local. Já o do Classic foi levado em estado grave para o Pronto Socorro de Ibatiba, porém, morreu durante o atendimento médico.

Homem morre em batida entre carros em Ibatiba na BR 262
Carros ficaram danificados sobre ponte na BR 262 Crédito: Corpo de Bombeiros

Houve congestionamento e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar estiveram no local. A pista foi liberada às 20h30.


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Venda Nova do Imigrante. A PRF foi procurada pela reportagem para mais informações, mas não deu retorno. 

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