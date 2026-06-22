Homem morre após acidente entre carro e picape em Ibatiba

Um homem de 49 anos morreu após um acidente no km 168 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (21). A via chegou a ser interditada sobre uma ponte por cerca de uma hora para atendimento. As causas da batida não foram informadas.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, nos veículos, uma picape Volkswagen Saveiro e um Chevrolet Classic, viajavam apenas os motoristas. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) contaram que o condutor da Saveiro fugiu do local. Já o do Classic foi levado em estado grave para o Pronto Socorro de Ibatiba, porém, morreu durante o atendimento médico.