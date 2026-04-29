Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Colisão entre motos mata mãe e outro motociclista e deixa filho ferido em Ecoporanga

Mulher morreu no local e outro motociclista foi socorrido, mas não resistiu; jovem de 19 anos segue internado após o acidente

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 11:16

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

29 abr 2026 às 11:16

Uma colisão frontal entre duas motocicletas matou duas pessoas e deixou um jovem ferido no bairro Vila Nova, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (28).


Rayanne Rodrigues Rocha, de 36 anos, morreu no local. De acorco com a Polícia Miltar (PM), a corporação apurou no local da batida que ela pilotava uma Honda CG 160 Start e levava na garupa o filho, de 19 anos, que ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, onde permanece internado. Segundo familiares, o estado de saúde dele é estável e ele aguarda por uma cirurgia.


O outro motociclista, identificado como Rafael Carlos Rosa Lyra, de 28 anos, conduzia uma Honda CG 150 Titan. Ele chegou a ser levado à mesma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (29).


De acordo com a Polícia Militar, Rayanne não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a motocicleta em que estavam ela e o filho estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi regularizado e liberado no local. Já a moto do outro condutor tinha a documentação em dia.


Após a publicação desta matéria, um familiar de Rhayane procurou A Gazeta informando acreditar que quem estava pilotando a moto seria o filho dela, mas um vídeo divulgado posteriormente pela própria família mostrou que a mulher estava conduzindo o veículo (veja as imagens acima).


As circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia de Ecoporanga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ecoporanga Acidente Região Noroeste do ES Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: veja as previsões de maio de 2026 para os 12 signos
Durante as buscas, os policiais federais apreenderam o aparelho celular e o computador do investigado
PF prende morador de Itapemirim por crimes sexuais infantojuvenis
Policial civil se envolve em confusão e mulher é baleada em distribuidora na Serra
Confusão envolvendo policial e amigo termina com mulher baleada na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados