Colisão entre motos mata mãe e outro motociclista e deixa filho ferido em Ecoporanga

Uma colisão frontal entre duas motocicletas matou duas pessoas e deixou um jovem ferido no bairro Vila Nova, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (28).





Rayanne Rodrigues Rocha, de 36 anos, morreu no local. De acorco com a Polícia Miltar (PM), a corporação apurou no local da batida que ela pilotava uma Honda CG 160 Start e levava na garupa o filho, de 19 anos, que ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, onde permanece internado. Segundo familiares, o estado de saúde dele é estável e ele aguarda por uma cirurgia.





O outro motociclista, identificado como Rafael Carlos Rosa Lyra, de 28 anos, conduzia uma Honda CG 150 Titan. Ele chegou a ser levado à mesma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (29).





De acordo com a Polícia Militar, Rayanne não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a motocicleta em que estavam ela e o filho estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi regularizado e liberado no local. Já a moto do outro condutor tinha a documentação em dia.





Após a publicação desta matéria, um familiar de Rhayane procurou A Gazeta informando acreditar que quem estava pilotando a moto seria o filho dela, mas um vídeo divulgado posteriormente pela própria família mostrou que a mulher estava conduzindo o veículo (veja as imagens acima).





As circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia de Ecoporanga.