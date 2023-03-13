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Opinião da Gazeta

Feminicídio com punição simbólica é violência em pleno mês das mulheres

Imbróglio jurídico no caso da morte da cabeleireira Rosemary Justino Lopes em 2015 alimenta sensação de impunidade

Publicado em 13 de Março de 2023 às 01:00

Públicado em 

13 mar 2023 às 01:00

Colunista

Feminicídio
Jesús Figón (à frente), diplomata espanhol acusado de assassinar a esposa no apartamento do casal em Jardim Camburi. Crédito: Reprodução / Carlos Alberto Silva
O momento não poderia ser mais inoportuno: um julgamento de um crime bárbaro - uma mulher de 56 anos morta com cinco facadas em Jardim Camburi - tem início em pleno dia 8 de março, data dedicada às lutas femininas por igualdade e respeito, já cercado pela expectativa de ser um evento jurídico sem resultados concretos, no caso de condenação.
Isso porque o réu, o diplomata Jesús Figón Leo, é um cidadão espanhol. A legislação do país europeu exige o espelhamento processual para acatar as decisões judiciais estrangeiras, o que não ocorreu, já que a Espanha não prevê a realização de júri virtual. Para a sentença valer, Jesús Figón deveria estar presencialmente no julgamento. A estratégia de defesa mais eficiente, portanto, foi não comparecer.
À época do crime, em 2015, o diplomata assumiu a autoria e teve o passaporte confiscado. Pela legislação espanhola, contudo, todo cidadão tem direito a cumprir pena no país, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) cassou a determinação que o obrigava a permanecer no Brasil durante o processo. Desde 2017, Jesús vive fora do Brasil.
Tudo dentro da lei (da Espanha), sem nenhum esforço de obrigá-lo a se fazer presente.

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Jésus foi então condenado a 9 anos e 4 meses no segundo dia de júri, em 9 de março. Pena que foi suavizada porque o acusado "reagiu sob emoção após provocação da vítima". A defesa no Brasil vai recorrer da decisão, o que é garantido pelo devido processo legal, não há questionamento quanto a isso.
A questão é se, depois das idas e vindas jurídicas, caso se confirme a condenação, haverá punição de fato para o espanhol. Somente com o trânsito em julgado a decisão será comunicada à justiça espanhola, o que pode se arrastar por anos. E não há nenhuma garantia de que a pena seja aplicada na Espanha.
Esse imbróglio jurídico no caso específico da morte da cabeleireira Rosemary Justino Lopes em 2015 alimenta sensação de impunidade. Principalmente no que diz respeito à violência contra a mulher. O que se espera nesses casos de tamanha covardia é que, ao menos, o julgamento seja para valer, sem deixar um gosto amargo de derrota.
É difícil demais encarar o fato de que é quase certo que não haverá punição, sendo que uma mulher já foi punida. Assim como Rosemary, tantas outras continuam a receber a pena capital, como o caso de Letycia Peixoto Fonseca, que foi morta em Campos (RJ). Ela estava grávida de 8 meses. O empresário capixaba Diogo Viola De Nadai é, segundo a polícia, suspeito de ser mandante do crime.
A maior derrota de uma mulher vítima de violência é a perda da própria vida. Quando o sistema jurídico abre brecha para não punir o algoz, é a justiça que também sai derrotada.

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