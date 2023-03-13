Feminicídio com punição simbólica é violência em pleno mês das mulheres

Jesús Figón (à frente), diplomata espanhol acusado de assassinar a esposa no apartamento do casal em Jardim Camburi. Crédito: Reprodução / Carlos Alberto Silva

Isso porque o réu, o diplomata Jesús Figón Leo, é um cidadão espanhol. A legislação do país europeu exige o espelhamento processual para acatar as decisões judiciais estrangeiras, o que não ocorreu, já que a Espanha não prevê a realização de júri virtual. Para a sentença valer, Jesús Figón deveria estar presencialmente no julgamento. A estratégia de defesa mais eficiente, portanto, foi não comparecer.

À época do crime, em 2015, o diplomata assumiu a autoria e teve o passaporte confiscado. Pela legislação espanhola, contudo, todo cidadão tem direito a cumprir pena no país, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) cassou a determinação que o obrigava a permanecer no Brasil durante o processo. Desde 2017, Jesús vive fora do Brasil.

Tudo dentro da lei (da Espanha), sem nenhum esforço de obrigá-lo a se fazer presente.

A questão é se, depois das idas e vindas jurídicas, caso se confirme a condenação, haverá punição de fato para o espanhol. Somente com o trânsito em julgado a decisão será comunicada à justiça espanhola, o que pode se arrastar por anos. E não há nenhuma garantia de que a pena seja aplicada na Espanha.

Esse imbróglio jurídico no caso específico da morte da cabeleireira Rosemary Justino Lopes em 2015 alimenta sensação de impunidade. Principalmente no que diz respeito à violência contra a mulher. O que se espera nesses casos de tamanha covardia é que, ao menos, o julgamento seja para valer, sem deixar um gosto amargo de derrota.

É difícil demais encarar o fato de que é quase certo que não haverá punição, sendo que uma mulher já foi punida. Assim como Rosemary, tantas outras continuam a receber a pena capital, como o caso de Letycia Peixoto Fonseca, que foi morta em Campos (RJ). Ela estava grávida de 8 meses . O empresário capixaba Diogo Viola De Nadai é, segundo a polícia, suspeito de ser mandante do crime.