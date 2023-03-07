Entenda julgamento de diplomata espanhol acusado de matar esposa no ES

Jesús Figón Leo, diplomata espanhol acusado de assassinar a esposa Rosemary Justilo Lopes em Vitória em 2015 Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta preparou esta reportagem para explicar o histórico do caso. Da confissão à mudança de versão e a alegação de suicídio, quase oito anos separam a morte da cabeleireira Rosemary Justilo Lopes até o julgamento virtual previsto para esta quarta-feira (8) , Dia Internacional da Mulher. Com as atenções voltadas novamente para o diplomata espanhol Jesús Figón Leo, acusado de matar a mulher em Vitória preparou esta reportagem para explicar o histórico do caso.

O crime aconteceu no dia 11 de maio de 2015, no apartamento do casal, em Jardim Camburi , quando a vítima tinha 56 anos. Na época, Figón era conselheiro de interior da Embaixada da Espanha no Brasil . Ele atuava em Brasília (DF) , mas passava alguns dias na residência que tinha com a esposa na Capital capixaba.

Morta a facadas

Responsável pelo caso, o delegado Adroaldo Lopes explicou, à época, que estava em casa quando recebeu a ligação de um delegado aposentado, amigo do diplomata, relatando o homicídio.

“Esse delegado recebeu um telefonema de Jesús em que ele contava que tinha matado a mulher. De imediato, esse delegado fez contato com um advogado e ambos foram até a casa de Jesús verificar. Chegando ao local, ele adentrou ao imóvel, verificou a presença de um corpo e me telefonou, dizendo que estava indo para a delegacia”, contou Lopes.

Polícia Civil , o espanhol alegou que a esposa sofria de depressão e era alcoólatra. “(No dia do crime) Ela teria feito excessiva ingestão de bebida alcoólica e, durante a madrugada, eles tiveram uma briga. Ela pegou uma faca para atacá-lo, ele tomou a faca e efetuou os golpes”, disse o delegado na época.

Confissão da morte

CBN Vitória, o diplomata se apresentou na manhã do dia 14 de maio de 2015 na Delegacia de Proteção à Mulher (DHPM), em Vitória. Na ocasião, Como mostrou a, o diplomata se apresentou na manhã do dia 14 de maio de 2015 na Delegacia de Proteção à Mulher (DHPM), em Vitória. Na ocasião, ele confessou ter matado a esposa com cinco facadas

A imunidade diplomática de Jesús Figón Leo foi suspensa pelo Governo Espanhol. Com isso, o diplomata passou a ser investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo.

A prisão preventiva do diplomata, pedida por Adroaldo Lopes, foi negada na época, assim como a cassação do passaporte. Mas, segundo o delegado, o espanhol colaborava espontaneamente com as investigações. Ele acabou indiciado pelo crime de homicídio.

Mudança de versão

Promotor de Justiça Leonardo Augusto Cezar, do júri de Vitória Crédito: Wagner Martins

Na época, o advogado Jovacy Peter Filho justificou a tese apresentada pela defesa. "A alegação é de que não houve autoria. Infelizmente, a ex-mulher sofria de vários transtornos psicológicos, já havia tentado se suicidar várias vezes. Os primeiros depoimentos dele (Figón) foram sem a presença de um tradutor e isso gerou um problema de interpretação. Da boca dele não saiu absolutamente nada, não houve homicídio nos termos do que foi apontado pelo Ministério Público", afirmou.

Retorno para a Espanha

Durante o andamento do caso, o passaporte de Jesús chegou a ser confiscado. No entanto, segundo a legislação espanhola, todo cidadão tem direito a cumprir a pena no próprio país. Sendo assim, em dezembro de 2017, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cassou a determinação que obrigava o diplomata a ficar no Brasil até o fim do processo e, desde então, ele vive fora do país.

"O STJ entendeu que, por não haver a renúncia do direito de cumprir a pena na Espanha, a restrição do passaporte seria uma antecipação dessa execução de pena e, por conta disso, foi liberado o passaporte dele. Ele voltou para a Espanha e não sinalizou que viria presencial ao júri", explicou o promotor Leonardo Augusto Cezar.

Pode continuar solto

Se condenado, o acusado pode continuar solto na Espanha , onde mora. O promotor de justiça detalhou que existe na legislação internacional o princípio da reciprocidade, ou seja, se condenado, para que o acusado cumpra a pena na Espanha, a legislação brasileira tem que "espelhar" as leis espanholas.

"Uma coisa que causa preocupação ao MPES é porque há um documento nos autos que foi solicitada a intimação do espanhol a comparecer ao júri por videoconferência no sistema de justiça de lá, mas há um parágrafo dizendo que, no direito espanhol, existe o direito fundamental de estar presente ao ato. Isso pode ser uma sinalização de que não esteja havendo a reciprocidade", explicou Cezar.