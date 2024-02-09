De Bella Mattar a Ministério Maor, confira lançamentos do Tocou, Pocou

O Tocou, Pocou é a sua chance de estar sempre em dia com os lançamentos capixabas. Seja no carnaval ou em outra época, estamos por aqui te atualizando com o que há de melhor na cena musical do Espírito Santo. Hoje vamos conhecer os trabalhos de Bella Mattar, em "Topless", Ministério Maor, com "Por Me Amar", Pedro Costa, na canção "Brisa", e Vila, em "Calma".

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

"TOPLESS" - BELLA MATTAR

O Tocou, Pocou desta semana começa com Bella Mattar, na música "Topless". Na composição, ela desafoga a alma, se diverte e torna os dias mais leves. Com sua voz doce e energia leve, Bella começou com suas interpretações cheias de identidade na internet e agora segue com sua carreira autoral, recheada de lançamentos.

"'Topless' é uma música solar, um pop leve que mistura agitação da cidade com despreocupação da praia. É alto astral, do verão, perfeito para ouvir em um dia de sol e praia ou no caminho de uma viagem para o litoral. Para escrever essa canção, eu me inspirei na vontade de viver o verão, na paixão pelo mar e nas belezas de onde moro", contou Bella, que gravou o clipe na Ilha de Pituã, em Vila Velha.

"POR ME AMAR" - MINISTÉRIO MAOR

O gospel também está presente no quadro musical de HZ. A banda da Serra Ministério Maor lança "Por Me Amar". Atuando desde 2021 no Espírito Santo, o grupo pretende levar a palavra e o amor de Deus através das canções.

"Essa é a segunda composição do nosso álbum 'Céus e Terra Te Adoram'. Ela fala sobre o amor de Jesus por nós e o que Ele fez na cruz, um amor imensurável e incondicional", revela.

"BRISA" - PEDRO COSTA

Já a canção "Brisa", de Pedro Costa, é uma grande mensagem de boas energias, paz e amor para 2024. A música, que mistura os ritmos de reggaeton e axé, fala da vida com mais leveza e positividade. Tudo isso com uma melodia contagiante e alegre. O lançamento marcou um capítulo significativo na carreira de Costa, pavimentando o caminho para um novo horizonte.

"CALMA" - VILA

E finalizando o Tocou, Pocou desta semana, "Calma", do artista Vila. A novidade do cantor de Vila Velha é um reggae leve, com uma mensagem positiva de autoestima.

“O ouvinte é estimulado a enxergar a si de uma forma mais acolhedora e otimista, além de reconhecer suas qualidades e potenciais. Um verdadeiro convite a encarar a vida e a rotina com mais positividade e boas energias".

Nascido em Vitória, Vila acumula mais de 20 anos de carreira musical. Ainda jovem, aos 17, a paixão pela música o levou a integrar seu primeiro projeto musical e, de lá para cá, participou de projetos que vão desde o gospel até o sertanejo, mpb e rock.