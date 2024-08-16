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Vai começar a festa

Guia do Vital 2024: veja o que é permitido para a edição deste ano

HZ separou uma lista completa com as informações que você precisa saber sobre o evento, como pontos de acesso, ingressos e o que não é permitido
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 10:00

Registros do Vital 2023
Registros do Vital 2023 Crédito: Divulgação
O Vital começa nesta sexta-feira! E a micareta vai contar com grandes nomes do axé, como Leo Santana, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Durval Lelys e Tomate. E claro, HZ preparou uma lista com tudo que você precisa saber para curtir. Confira!

Quais são as atrações?

O evento começa nesta sexta-feira (16) com apresentações, no trio elétrico, de Bell Marques e Léo Santana. E no sábado (17), será a vez de Durval Lelys, Xanddy Harmonia e Tomate se apresentarem no trio.

Quais horários de abertura dos portões?

Nos dois dias os portões abrem às 20h.

Como vai funcionar?

O evento é dividido em bloco e camarotes, entre eles Camarote Na Vista, Pega no Cavaco, Muvuka, Fervô, Repique e Barlavento.

Ainda tem ingressos?

Mais de 90% dos ingressos de todo o evento já foram vendidos. Para a sexta-feira, os ingressos para o camarote Na Vista e bloco Vital já se esgotaram, e os demais dias e setores seguem sendo vendidos. 

Onde busco o abadá?

Nesta sexta-feira, os foliões poderão retirar os abadás no Shopping Vitória, na antiga loja da Polishop, das 13h às 19h. No sábado a entrega acontece de 10h às 17h. Na bilheteria do evento a entrega acontece na sexta-feira e no sábado, das 19h às 23h. Além disso, para garantir a retirada do abadá é necessário portar documento de identificação com foto e o comprovante de compra do ingresso.

Como será o acesso ao Sambão?

O evento terá três acessos, sendo eles, pelo Tancredão, que dá acesso aos camarotes do Pega no Cavaco, Muvuka e ao Bloco do Vital. O acesso pelo Mar e Terra, será para quem estará no camarote Na Vista, nos lounges e arquibancadas. O terceiro acesso é para quem estará nos camarotes empresariais, Fervô, Moqueca, Barlavento e Repique que se dará pela lateral do Sambão do Povo, próximo a escola Major Alfredo Pedro Rabaioli.

O que é necessário para entrar em cada dia?

Para entrar no Sambão do Povo, o folião precisará de ingresso, abadá e pulseira. Se comprou o combo, será necessário levar todos os itens citados de cada setor que irá frequentar no evento.

Posso levar comida?

Não, o evento contará com uma Praça de Alimentação.

Posso usar a ficha de compra de bebidas e comidas em qualquer espaço?

Sim. O Vital 2024 traz, novamente, uma pulseira com chip para que a pessoa faça a carga dos valores que deseja usar durante o evento. Caso o valor não seja utilizado, o folião terá cinco dias úteis, após o evento, para pedir o reembolso.

Posso levar copos e garrafas plásticas?

Não é permitido entrar com copos e garrafas. 

SERVIÇO

VITAL 2024
  • Data: 16 e 17 de agosto de 2024
  • Local: Sambão do Povo, Vitória. Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória.
  • Abertura dos portões: 20h
  • Ingressos: Disponíveis no site Blueticket.com.br e na Nuvem Concept Store (Praia do Canto, Vitória)
  • Valores de lote estão sujeitos a alteração a qualquer momento, de acordo com a venda, sem aviso prévio 

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