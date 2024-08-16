Guia do Vital 2024: veja o que é permitido para a edição deste ano

O evento terá três acessos, sendo eles, pelo Tancredão, que dá acesso aos camarotes do Pega no Cavaco, Muvuka e ao Bloco do Vital. O acesso pelo Mar e Terra, será para quem estará no camarote Na Vista, nos lounges e arquibancadas. O terceiro acesso é para quem estará nos camarotes empresariais, Fervô, Moqueca, Barlavento e Repique que se dará pela lateral do Sambão do Povo, próximo a escola Major Alfredo Pedro Rabaioli.