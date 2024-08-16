Guia do Vital 2024: veja o que é permitido para a edição deste ano

O Vital começa nesta sexta-feira! E a micareta vai contar com grandes nomes do axé, como Leo Santana, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Durval Lelys e Tomate. E claro, HZ preparou uma lista com tudo que você precisa saber para curtir. Confira!
Quais são as atrações?
O evento começa nesta sexta-feira (16) com apresentações, no trio elétrico, de Bell Marques e Léo Santana. E no sábado (17), será a vez de Durval Lelys, Xanddy Harmonia e Tomate se apresentarem no trio.
Quais horários de abertura dos portões?
Nos dois dias os portões abrem às 20h.
Como vai funcionar?
O evento é dividido em bloco e camarotes, entre eles Camarote Na Vista, Pega no Cavaco, Muvuka, Fervô, Repique e Barlavento.
Ainda tem ingressos?
Mais de 90% dos ingressos de todo o evento já foram vendidos. Para a sexta-feira, os ingressos para o camarote Na Vista e bloco Vital já se esgotaram, e os demais dias e setores seguem sendo vendidos.
Onde busco o abadá?
Nesta sexta-feira, os foliões poderão retirar os abadás no Shopping Vitória, na antiga loja da Polishop, das 13h às 19h. No sábado a entrega acontece de 10h às 17h. Na bilheteria do evento a entrega acontece na sexta-feira e no sábado, das 19h às 23h. Além disso, para garantir a retirada do abadá é necessário portar documento de identificação com foto e o comprovante de compra do ingresso.
Como será o acesso ao Sambão?
O evento terá três acessos, sendo eles, pelo Tancredão, que dá acesso aos camarotes do Pega no Cavaco, Muvuka e ao Bloco do Vital. O acesso pelo Mar e Terra, será para quem estará no camarote Na Vista, nos lounges e arquibancadas. O terceiro acesso é para quem estará nos camarotes empresariais, Fervô, Moqueca, Barlavento e Repique que se dará pela lateral do Sambão do Povo, próximo a escola Major Alfredo Pedro Rabaioli.
O que é necessário para entrar em cada dia?
Para entrar no Sambão do Povo, o folião precisará de ingresso, abadá e pulseira. Se comprou o combo, será necessário levar todos os itens citados de cada setor que irá frequentar no evento.
Posso levar comida?
Não, o evento contará com uma Praça de Alimentação.
Posso usar a ficha de compra de bebidas e comidas em qualquer espaço?
Sim. O Vital 2024 traz, novamente, uma pulseira com chip para que a pessoa faça a carga dos valores que deseja usar durante o evento. Caso o valor não seja utilizado, o folião terá cinco dias úteis, após o evento, para pedir o reembolso.
Posso levar copos e garrafas plásticas?
Não é permitido entrar com copos e garrafas.
SERVIÇO
VITAL 2024
- Data: 16 e 17 de agosto de 2024
- Local: Sambão do Povo, Vitória. Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória.
- Abertura dos portões: 20h
- Ingressos: Disponíveis no site Blueticket.com.br e na Nuvem Concept Store (Praia do Canto, Vitória)
- Valores de lote estão sujeitos a alteração a qualquer momento, de acordo com a venda, sem aviso prévio