Trio elétrico e palco cenográfico: saiba o que vai rolar nos camarotes do Vital 2024

Um exemplo disso será a presença de um trio elétrico do camarote Fervô. O bloco “E Ferveu”, exclusivo para quem adquirir o ingresso de sexta-feira (16), será comandado pela banda Babado Novo. O carro irá desfilar na avenida após as atrações do Bloco do Vital. A banda, liderada pela cantora Mari Antunes, vai levar os maiores clássicos da música baiana e os grandes hits do grupo para animar os foliões.
Além disso, a programação da sexta, no camarote, contará com os DJs Carola, Bruno Moutinho, Jess Benevides e show da cantora Lilian Lomeu. Tudo isso em um espaço inspirado no verão europeu. Já no sábado (17), os foliões poderão desfrutar de um serviço open bar premium, de oito horas, com shows do DJ e produtor musical Bruno Martini e da cantora Carla Cristina, dona do hit Xibom Bombom.
Os camarotes Pega no Cavaco e Muvuka vão compartilhar o palco principal. Cada camarote também contará com palcos menores para atrações locais. Segundo a organização, a cenografia dos dois terá elementos de pagode. Afinal, nomes como Psirico, Parangolé e Kamisa 10 estão confirmados para agitar os capixabas.
No camarote Na Vista, a novidade é a decoração, que terá como tema o fundo do mar. Segundo os organizadores, o palco principal contará com um polvo gigante, cavalos-marinhos e águas-vivas penduradas. A programação conta com um line-up de peso, com as bandas É o Tchan, Banda Eva e Timbalada.
O camarote Barlavento terá espaços instagramáveis para os foliões garantirem os melhores registros durante todo evento. Neste ano, o evento promete reunir mais de 45 mil foliões para curtir 40 atrações nacionais e locais, com shows, abadás exclusivos e uma infraestrutura preparada para garantir a diversão e a segurança de todos os participantes.
SERVIÇO
- Data: 16 e 17 de agosto de 2024
- Local: Sambão do Povo, Vitória
- Abertura dos portões: 20h
- Ingressos: Disponíveis no site Blueticket e na Nuvem Concept Store (Praia do Canto, Vitória)
- Valores de lote que estão sujeitos a alteração a qualquer momento, de acordo com a venda, sem aviso prévio