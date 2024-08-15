Trio elétrico e palco cenográfico: saiba o que vai rolar nos camarotes do Vital 2024

Os camarotes do Vital trazem novidades Crédito: Reprodução @camarotefervo @navista

16 e 17 de agosto. Se tem um local que ferve durante o Vital são os camarotes . Com atrações nacionais durante todo o evento, muita gente aproveita a folia nos espaços exclusivos do Sambão do Povo. E neste ano, muitas novidades prometem tornar a experiência do público ainda melhor nos dias

Um exemplo disso será a presença de um trio elétrico do camarote Fervô. O bloco “E Ferveu”, exclusivo para quem adquirir o ingresso de sexta-feira (16), será comandado pela banda Babado Novo. O carro irá desfilar na avenida após as atrações do Bloco do Vital. A banda, liderada pela cantora Mari Antunes, vai levar os maiores clássicos da música baiana e os grandes hits do grupo para animar os foliões.

Além disso, a programação da sexta, no camarote, contará com os DJs Carola, Bruno Moutinho, Jess Benevides e show da cantora Lilian Lomeu . Tudo isso em um espaço inspirado no verão europeu. Já no sábado (17), os foliões poderão desfrutar de um serviço open bar premium, de oito horas, com shows do DJ e produtor musical Bruno Martini e da cantora Carla Cristina, dona do hit Xibom Bombom.

Os camarotes Pega no Cavaco e Muvuka vão compartilhar o palco principal. Cada camarote também contará com palcos menores para atrações locais. Segundo a organização, a cenografia dos dois terá elementos de pagode. Afinal, nomes como Psirico, Parangolé e Kamisa 10 estão confirmados para agitar os capixabas.

No camarote Na Vista, a novidade é a decoração, que terá como tema o fundo do mar. Segundo os organizadores, o palco principal contará com um polvo gigante, cavalos-marinhos e águas-vivas penduradas. A programação conta com um line-up de peso, com as bandas É o Tchan, Banda Eva e Timbalada.

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