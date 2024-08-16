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Regras

De copo a cadeira: saiba o que pode ou não levar no Movimento Cidade

O festival acontece de hoje até domingo no Novo Parque da Prainha, em Vila Velha. Saiba o que você pode levar
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 08:00

De copo a cadeira: saiba o que pode e o que não pode levar no Movimento Cidade
O ideal é estar prod entros das regras do festival Crédito: Instagram / Shutterstock
Festival Movimento Cidade começa nesta sexta e acontece até o domingo no Novo Parque da Prainha, em Vila Velha. Artistas como Marina Sena, Criolo, Dona Onete e Silva estão confirmados. 
É comum que regras sejam estabelecidas em eventos grandes para a melhor organização e a segurança de todos. Por isso, é ideal está por dentro de tudo. Afinal, tem coisa mais chata que chegar em um lugar e ter que jogar algo fora porque não é permitido? 
Além do objeto, esse tipo de situação vem normalmente acompanhada de pessoas frustradas e incômodo. Pensando nisso, selecionamos todas as permissões e proibições do Festival Movimento Cidade para ninguém passar perrengue. Antes de ler as dicas, vale lembrar que no local não terá guarda volumes, então não dá mole! Bom festival. 

O QUE PODE LEVAR

  • Copos reutilizáveis (a partir de 500 ml, copos de vidro não são permitidos);
  • Capa de chuva;
  • Chapéu, canga e boné;
  • Documentos ;
  • Barras de cereal, frutas e pacotes de biscoito;
  • Protetor solar e produtos relacionados;
  • Mochila e bolsa;
  • Câmeras fotográficas e filmadoras semiprofissionais.

O QUE NÃO PODE LEVAR

  • Bebidas alcoólicas ( terá venda no evento);
  • Isopor, cooler e bolsa térmica;
  • Armas, objetos cortantes e relacionados;
  • Animais (exceto cão-guia);
  • Capacetes;
  • Fogos de artifícios;
  • Veículos motorizados, skates e outros (exceto de PCDs);
  • Som portátil;
  • Garrafas;
  • Itens inflamáveis (sprays ou substâncias inflamáveis);
  • Mochilas de hidratação;
  • Computadores e notebooks;
  • Perfumes;
  • Cadeiras (qualquer tipo);
  • Guarda-chuva.

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