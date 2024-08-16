De copo a cadeira: saiba o que pode ou não levar no Movimento Cidade

O Festival Movimento Cidade começa nesta sexta e acontece até o domingo no Novo Parque da Prainha, em Vila Velha. Artistas como Marina Sena, Criolo, Dona Onete e Silva estão confirmados.
É comum que regras sejam estabelecidas em eventos grandes para a melhor organização e a segurança de todos. Por isso, é ideal está por dentro de tudo. Afinal, tem coisa mais chata que chegar em um lugar e ter que jogar algo fora porque não é permitido?
Além do objeto, esse tipo de situação vem normalmente acompanhada de pessoas frustradas e incômodo. Pensando nisso, selecionamos todas as permissões e proibições do Festival Movimento Cidade para ninguém passar perrengue. Antes de ler as dicas, vale lembrar que no local não terá guarda volumes, então não dá mole! Bom festival.
O QUE PODE LEVAR
- Copos reutilizáveis (a partir de 500 ml, copos de vidro não são permitidos);
- Capa de chuva;
- Chapéu, canga e boné;
- Documentos ;
- Barras de cereal, frutas e pacotes de biscoito;
- Protetor solar e produtos relacionados;
- Mochila e bolsa;
- Câmeras fotográficas e filmadoras semiprofissionais.
O QUE NÃO PODE LEVAR
- Bebidas alcoólicas ( terá venda no evento);
- Isopor, cooler e bolsa térmica;
- Armas, objetos cortantes e relacionados;
- Animais (exceto cão-guia);
- Capacetes;
- Fogos de artifícios;
- Veículos motorizados, skates e outros (exceto de PCDs);
- Som portátil;
- Garrafas;
- Itens inflamáveis (sprays ou substâncias inflamáveis);
- Mochilas de hidratação;
- Computadores e notebooks;
- Perfumes;
- Cadeiras (qualquer tipo);
- Guarda-chuva.