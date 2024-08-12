Festival de pastel e caldo de cana agita Ibiraçu no fim de semana

Tradição do pastel em Ibiraçu começou na década de 1960, na pastelaria Califórnia Crédito: Reprodução/Instagram

O evento vai reunir no mesmo local a principal especialidade das pastelarias mais famosas da BR-101 em solo capixaba e diversos outros quitutes, como torresmo, pizza, hambúrguer, brigadeiro, torta de morango e cerveja artesanal.

Bosi Bar e Restaurante

Os visitantes que passarem por lá nos três dias de festival encontrarão mais de 30 sabores de pastel, desde os tradicionais frango, carne e queijo até combinações mais elaboradas, tanto salgadas como doces.

Uma novidade nesta edição é o pastel temático Sentidos, do restaurante Rota 101, que traz personagens do filme "Divertidamente" estampados nas massas. Bacon com pimenta, ervas finas, morango com chocolate, camarão com cream cheese e calabresa apimentada e queijo são alguns dos sabores (R$ 14 a caixinha com 10 minipastéis e R$ 15 a unidade no tamanho convencional).

Rota 101

Espaços com venda de doces, flores, biscoitos, doces, bolos, chocolates artesanais, artesanato, cafés especiais, cachaças, drinques e vinhos também farão parte do evento, que terá a presença das cervejarias I Lupi, Três Torres, Trindade, King Beer, Apotheose e Moro.

O festival também contará com apresentações musicais que vão do sertanejo ao pop, passando por forró, samba e MPB. Veja a programação completa no final desta matéria.

60 ANOS DE PASTEL

A tradição do pastel com caldo de cana em Ibiraçu começou nos anos 1960, quando Gilberto Rosalém (in memorian) foi pioneiro na produção de pastéis no município ao abrir sua lanchonete, a Califórnia.

“São 64 anos produzindo pastéis, que vão desde os mais simples até os sofisticados. Nosso objetivo é atender o gosto do cliente, sempre mantendo a qualidade do produto e proporcionando segurança alimentar para quem está viajando”, afirma Gilberto Rosalém Jr., um dos familiares do fundador que está à frente do negócio atualmente.

Outra rede de pastelarias famosa na região, a Parada Ibiraçu, levará para o evento seus pastéis coloridos - o vermelho, feito com massa de pimenta; e o verde, com massa de cebola e salsa - e versões da iguaria com massa integral e de chocolate.

Pastéis coloridos da lanchonete Parada Ibiraçu Crédito: Diego Alves

Somente nas unidades da Parada Ibiraçu, segundo proprietário Thiago Pignaton, são produzidos mais de 600 mil pastéis por ano, com aproximadamente 1,7 tonelada de massa.

Entre os recheios salgados há moqueca de camarão, carne seca com catupiry e bacalhau com palmito, com a opção de rechear a borda com catupiry ou cheddar.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (15/08)

17h – Abertura da praça de alimentação



18h – Apresentação musical com João Vitor e Vinícius



20h – Show com Garotos Tradição (sertanejo)



22h – Show com Victor e Sander

SEXTA-FEIRA (16/08)

17h – Abertura da praça de alimentação



19h – Show com Tanne Castro (MPB)



21h – Show com André Viollet



23h – Show com Rubens Netto (pop)

SÁBADO (17/08)

14h – Abertura da praça de alimentação



15h – Show com Projeto Feijoada (samba e pagode)



19h –Show com Renato Sabaini (MPB)



21h - Show com Marcos Bifão (brasilidades)



22h - Show com Comichão (forró)

