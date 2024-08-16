Show de Dona Onete no Movimento Cidade é cancelado; saiba motivo

O show da cantora Dona Onete, de 85 anos, que aconteceria neste sábado (17) durante o festival Movimento Cidade, em Vila Velha, foi cancelado.
O motivo, segundo um comunicado emitido pela equipe da artista paraense nesta sexta-feira (16), é uma recomendação médica que restringe viagens aéreas nos próximos dias.
Ainda de acordo com a nota, “Dona Onete estava ansiosa para se reencontrar com o público capixaba”. Apesar disso, a equipe da cantora reforçou a importância de seguir orientações médicas principalmente por conta de sua idade avançada. “Agradecemos pela compreensão de todos e ressaltamos que Dona Onete está bem”.
Devido ao cancelamento, a organização do festival anunciou uma nova atração para substituir Dona Onete: a cantora Potyguara Bardo, do Rio Grande Norte, é a nova convidada para compor o line-up. Potyguara traz na bagagem as músicas “Oasis”, “Você Não Existe” e “Me Leve”.
LEIA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA
"Informamos que, por orientação médica, Dona Onete não poderá se apresentar no festival Movimento Cidade, marcado para o dia 17 de agosto no Espírito Santo. A recomendação é evitar viagens aéreas nos próximos dias. Dona Onete estava ansiosa para se reencontrar com o público capixaba, mas, aos 85 anos, é importante seguir as orientações médicas para sua segurança. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que Dona Onete está bem, precisando apenas dedicar atenção especial às recomendações médicas. Dona Onete e Movimento Cidade".