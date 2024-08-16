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Atração nacional

Show de Dona Onete no Movimento Cidade é cancelado; saiba motivo

Apresentação da cantora paraense, do hit "No Meio do Pitiú", aconteceria neste sábado (17) durante festival gratuito em Vila Velha
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 14:28

Dona Onete cancelou sua participação no festival Movimento Cidade
Apresentação de Dona Onete aconteceria neste sábado (17) Crédito: Reprodução/Instagram/@donaonete/@rrreis
O show da cantora Dona Onete, de 85 anos, que aconteceria neste sábado (17) durante o festival Movimento Cidade, em Vila Velha, foi cancelado.
O motivo, segundo um comunicado emitido pela equipe da artista paraense nesta sexta-feira (16), é uma recomendação médica que restringe viagens aéreas nos próximos dias.
Ainda de acordo com a nota, “Dona Onete estava ansiosa para se reencontrar com o público capixaba”. Apesar disso, a equipe da cantora reforçou a importância de seguir orientações médicas principalmente por conta de sua idade avançada. “Agradecemos pela compreensão de todos e ressaltamos que Dona Onete está bem”.
Devido ao cancelamento, a organização do festival anunciou uma nova atração para substituir Dona Onete: a cantora Potyguara Bardo, do Rio Grande Norte, é a nova convidada para compor o line-up. Potyguara traz na bagagem as músicas “Oasis”, “Você Não Existe” e “Me Leve”.

LEIA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"Informamos que, por orientação médica, Dona Onete não poderá se apresentar no festival Movimento Cidade, marcado para o dia 17 de agosto no Espírito Santo. A recomendação é evitar viagens aéreas nos próximos dias. Dona Onete estava ansiosa para se reencontrar com o público capixaba, mas, aos 85 anos, é importante seguir as orientações médicas para sua segurança. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que Dona Onete está bem, precisando apenas dedicar atenção especial às recomendações médicas. Dona Onete e Movimento Cidade".

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