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Em Vila Velha

Primeiro dia do Movimento Cidade terá Criolo, Afronta, Dudu MC e muito mais

Confira a programação completa do festival nesta sexta-feira (16)
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 10:34

Primeiro dia do MovCidade terá Criolo, Afronta, Dudu MC e muito mais
Primeiro dia do MovCidade terá Criolo, Alaídenegão, Dudu MC e muito mais Crédito: Divulgação

Atualização

16/08/2024 - 12:39
Ao contrário do que foi publicado na primeira versão, o nome correto do festival é Movimento Cidade.
O maior festival de culturas integradas do Espírito Santo, o Festival Movimento Cidade, começa nesta sexta-feira, 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha. O evento, que se estende até domingo (18), traz uma programação intensa, com mais de 25 horas de atrações musicais, mostras de cinema, intervenções artísticas, oficinas e batalhas.
Na sexta-feira, o Festival abre os portões às 17h, iniciando as atividades no Palco Petrobras com o DJ Negana, seguido por apresentações de Alaídenegão (AM), Dudu MC (ES), Sthelo (ES), Vandal (BA) e o grande destaque da noite, Criolo (SP), que traz o show inédito "Ciclo". A noite encerra com a performance da Afronta (ES), celebrando a diversidade e a força da arte capixaba.
Paralelamente, a tenda Carango.Nav inicia suas atividades com o evento Car Captain Red Bull e a Batalha de MC's. A noite também contará com o show "Coração de Biscate", que convida a cantora Miss Tacacá (PA), Karolla DJ (ES) e Mathilda (ES) para uma celebração musical.
MovCidade abre inscrições para oficinas e batalhas de ballroom, breaking e slam
MovCidade terá batalhas de ballroom, breaking e slam Crédito: Vans Bumbeers
O Festival Movimento Cidade é gratuito, mas a entrada está sujeita à lotação e exige a doação de 1kg de alimento não perecível. A organização recomenda que o público chegue cedo para garantir o acesso e aproveitar todas as atrações. A classificação do evento é 18 anos.

Serviço

  • Festival Movimento Cidade 2024
  • Quando: 16, 17 e 18 de agosto
  • Horário: a partir das 17h
  • Local: Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES
  • Entrada gratuita + 1kg de alimento não perecível

Programação sexta-feira (16)

  • Palco Petrobras: 
  • Dj Negana (ES)
  • Alaídenegão (AM)
  • Dudu MC (ES)
  • Sthelo (ES)
  • Vandal (BA)
  • Criolo (SP)
  • Afronta (ES
  • Carango.Nav:
  • Event Car Captain Red Bull
  • Batalha MC do MC
  • "Coração de Biscate" convida Miss Tacacá (PA), Karolla DJ (ES) e Mathilda (ES)

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