Primeiro dia do Movimento Cidade terá Criolo, Afronta, Dudu MC e muito mais

Primeiro dia do MovCidade terá Criolo, Alaídenegão, Dudu MC e muito mais Crédito: Divulgação

Atualização Ao contrário do que foi publicado na primeira versão, o nome correto do festival é Movimento Cidade.

O maior festival de culturas integradas do Espírito Santo, o Festival Movimento Cidade, começa nesta sexta-feira, 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha. O evento, que se estende até domingo (18), traz uma programação intensa, com mais de 25 horas de atrações musicais, mostras de cinema, intervenções artísticas, oficinas e batalhas.

Na sexta-feira, o Festival abre os portões às 17h, iniciando as atividades no Palco Petrobras com o DJ Negana, seguido por apresentações de Alaídenegão (AM), Dudu MC (ES), Sthelo (ES), Vandal (BA) e o grande destaque da noite, Criolo (SP), que traz o show inédito "Ciclo". A noite encerra com a performance da Afronta (ES), celebrando a diversidade e a força da arte capixaba.

Paralelamente, a tenda Carango.Nav inicia suas atividades com o evento Car Captain Red Bull e a Batalha de MC's. A noite também contará com o show "Coração de Biscate", que convida a cantora Miss Tacacá (PA), Karolla DJ (ES) e Mathilda (ES) para uma celebração musical.

MovCidade terá batalhas de ballroom, breaking e slam Crédito: Vans Bumbeers

O Festival Movimento Cidade é gratuito, mas a entrada está sujeita à lotação e exige a doação de 1kg de alimento não perecível. A organização recomenda que o público chegue cedo para garantir o acesso e aproveitar todas as atrações. A classificação do evento é 18 anos.

Serviço

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16, 17 e 18 de agosto

16, 17 e 18 de agosto Horário: a partir das 17h

a partir das 17h Local: Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES

Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES Entrada gratuita + 1kg de alimento não perecível

Programação sexta-feira (16)

Palco Petrobras:

Dj Negana (ES)

Alaídenegão (AM)

Dudu MC (ES)

Sthelo (ES)

Vandal (BA)

Criolo (SP)

Afronta (ES