Victoria's Secret marca retorno à passarela com angels brasileiras, diversidade de corpos e Cher

Famosas brilham em desfile da Victoria's Secret Fashion Show 2024 Crédito: Getty Images

Com abertura da cantora Lisa, da banda coreana Blackpink, o Victoria's Secret Fashion Show fez seu retorno triunfal nesta terça-feira (15), na sede da marca, em Nova York.

Foi o primeiro desfile após seis anos de hiato da marca de lingerie, que fez história com suas "angels" --as modelos que quebraram padrões ao desfilar sorridentes e sensuais --muitas delas, brasileiras.

Quem abriu o desfile foi Gigi Hadid, 29, vestindo enormes asas rosa-bebê e baby doll de seda na mesma cor. A primeira parte do desfile, com show da cantora sulafricana Tyla, trouxe looks em cores pastéis, muito branco, seda e plumas.

A primeira brasileira a entrar foi Adriana Lima, uma das angels tradicionais da marca. Ela desfilou um conjunto de lingerie preto com amarrações e segunda pele, adornado com asas de plástico de efeito furta-cor. Adriana, 43, fez cinco entradas na passarela, todas com looks deslumbrantes e a mesma energia de vinte anos atrás.

Da esq., Gigi Hadid, Bella Hadid, Vittoria Ceretti e Carla Bruni na passarela do Victoria's Secret Fashion Show Crédito: Andrew Kelly / Reuters

A presença das angels clássicas foi um dos trunfos do desfile, que focou no mix de gerações e na diversidade de corpos. Alessandra Ambrosio, 43, desfilou conjunto cheio de brilhos com asas cravejadas. E sob aplausos da plateia, Isabeli Fontana, 41, entrou com uma capa dourada de efeito metálico. As brasileiras fizeram parte da época de ouro das angels, que contava ainda com Ana Beatriz Barros e Gisele Bündchen.

Kate Moss, 50, desfilou look todo preto e rendado ao som de "I Love Rock'n'Roll". Outra angel clássica que marcou presença foi Candice Swanepoel, 35. Entre os nomes estreantes estão o da modelo plus size Devin Garcia, 23, e da brasileira trans Valentina Sampaio, também de 23. O show contou até com Carla Bruni, 56, pela primeira vez na passarela da marca.

O desfile durou cerca de 40 minutos e foi encerrado por Cher, que cantou seu clássico "Believe". Tyra Banks, 50, fechou o desfile usando collant de brilhos e capa preta.

PARA SEMPRE ANGEL

Em seu nono desfile pela Victoria's Secret, Isabeli Fontana disse, em entrevista no backstage, que estava empolgada para o retorno à passarela: "Estou muito ansiosa e entusiasmada. É sempre uma diversão", contou a brasileira. Ela ainda revelou ter uma asa de anjo tatuada na nuca, em homenagem à grife.

"Sempre fiquei chateada de nunca ter desfilado de asas. Só usei asas no meu oitavo desfile. Por isso tatuei uma na minha nuca, para marcar que sempre fui uma angel", contou Isabeli.