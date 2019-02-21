Boho: entenda porque o estilo está sempre em alta

Aquelas roupas despojadas, como calças pantalonas, vestidos e saias longas, todas estampadas com as mais variadas cores e desenhos marcaram a história nos anos 70 - com os inesquecíveis festivais de música - e iniciaram a tendência boho, que hoje é uma das mais amadas. Não à toa continua em alta a cada nova temporada. E talvez o seu sucesso seja resultado da soma de uma aura despretensiosa, bucólica e natural do movimento hippie. “É o resultado de quando as pessoas começaram a ir para festivais. Isso acabou se tornando uma comunidade, principalmente na década de setenta”, esclareceu a estilista e consultora de moda Mary de Sá.

Mas o estilo nunca esteve tão presente, e muitos elementos retornaram à moda, como as estampas tie dye e florais, as calças pantalonas, macacões, vestidos longos, e aqueles acessórios descontraídos. “Para montar um look nessa tendência, sempre indico investir em tecidos esvoaçantes e peças artesanais como renda e tricô”, sugeriu a estilista.

A calça flare é a queridinha desse estilo, mas apesar de estar super em alta, o calor do verão nem sempre ajuda na hora de compor um look. Uma boa pedida é trocá-la pela saia longa, segundo Mary. “Bolsas de couro e colares longos também são a pedida certa para quem quer aderir o estilo”, conclui.

O boho, segundo ela, transmite liberdade. Por isso, a ousadia e a autenticidade devem ser presença constante na hora de construir os visuais. “Geralmente as pessoas que amam esse estilo se vestem para si, sem se preocupar com a opinião do outro”, contou a consultora de moda Iara Quaresma.

Iara diz que não é preciso montar um look total boho para adentrar na trend. “É possível trazer elementos com essas referências vestida de peças mais tradicionais, como o jeans, por exemplo, com uma barra de renda e muitos acessórios”, indicou a consultora.

E no quesito acessórios, o boho não deixa a desejar, e traz muitos anéis, colares em camadas, e pulseirismo com muitas pedras. “A turquesa é a favorita dos amantes desse estilo”, complementou Iara.

Outra versão - mais moderna - da tendência é o Boho Chic, que faz uma mistura de diferentes elementos, garantindo grandes possibilidades de combinação. “É uma mistura de hippie, vintage, folk, étnico, punk, que agrega muitas possibilidades no vestir. E a forma como coordenar essas peças depende do seu estilo pessoal”, declarou a consultora. Iara também indica customizar peças, e sempre garimpar em brechós. “É uma prática sustentável que garante peças lindas”, finalizou.