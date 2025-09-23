Moda

Saia e crochê: veja as tendências de moda da primavera-verão 2025

Conheça os tecidos, cores e peças-chave para atualizar o guarda-roupa nas estações mais quentes

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:00

Veja as principais tendências de moda da primavera-verão 2025 Crédito: Lummi AI / ChatGPT

Com a chegada das estações mais quentes do ano, a moda brasileira se reinventa sem abrir mão do conforto e da autenticidade. A estilista e consultora de imagem Nani Gomes aponta que o grande destaque da primavera-verão será a combinação entre leveza, fluidez e a valorização do artesanal, aliados a modelagens contemporâneas e ao compromisso com a sustentabilidade.

Confira as principais tendências:

Feito à mão

Crochê, macramê, bordados e rendas estarão em alta na primavera-verão 2025 Crédito: Lummi IA

Crochê, macramê, bordados e rendas aparecem revisitados, não apenas como tendência estética, mas também como símbolo de identidade cultural e consumo consciente. “O artesanal ganha força ao se misturar com cortes modernos e tecidos que geram menor impacto ambiental, em um diálogo entre tradição e inovação”, explica Nani.

A peça da estação: a saia

Saias são a peça da estação Crédito: Lummi IA

Versátil e fresca, a saia será a protagonista absoluta. Em diferentes comprimentos, sejam curtos, midis fashionistas com tênis branco ou longos combinados a alfaiataria desconstruída, a peça promete dominar os guarda-roupas. “É a escolha perfeita para o calor brasileiro e pode se adaptar ao estilo de cada corpo e ocasião”, destaca a consultora.

Paleta de cores suaves e terrosas

O verão 2025 será marcado por tons pastéis delicados Crédito: ChatGPT

O verão 2025 será marcado por tons pastéis delicados, como amarelo-manteiga, azul serenity, rosa-bebê e verde-água, em harmonia com cores quentes e terrosas, como marrom suave, madeira, bege e off-white. A proposta equilibra frescor e sofisticação.

Estampas com alma artística

Estampas de poá voltam com tudo na primavera-verão Crédito: ChatGPT

Os tradicionais florais e tropicais permanecem, mas ganham um ar renovado, como se fossem pinceladas de arte em tela. Já os geométricos ressurgem com poás, popularizados nos anos 1950 por Marilyn Monroe, e listras em diferentes direções, compondo looks que transitam entre o orgânico e o simétrico.

Tecidos naturais e respiráveis

Para enfrentar o calor, a escolha dos materiais será essencial. Algodão, linho e viscose aparecem em destaque, assim como poliéster de tramas finas e transparentes.

"São tecidos que proporcionam frescor sem abrir mão da elegância

Modelagens e silhuetas

A temporada aposta em cortes que favorecem o movimento e valorizam a cintura. Mesmo as peças oversized continuam em alta, mas equilibradas com cintos, lenços e truques de styling que marcam a silhueta.

Acessórios e calçados: o toque final

Cintos largos , lenços e bolsas artesanais farão toda a difere Crédito: ChatGPT

Os acessórios terão papel de protagonistas: cintos largos, fivelas deslocadas, lenços multifuncionais e bolsas artesanais em crochê, macramê e bordados estarão no topo da lista. Nos pés, a feminilidade das sapatilhas de balé ganha espaço, acompanhada por rasteiras, papetes de inspiração artesanal e tênis tecnológicos.

Moda sustentável em evidência

Segundo Nani Gomes, a moda sustentável deixa de ser nicho e se consolida como um movimento crescente. “Além da valorização do feito à mão e da produção local, vemos o aumento do uso de fibras naturais e respiráveis, ao mesmo tempo em que materiais tecnológicos buscam unir desempenho e estética de forma ética”, pontua.

Ela lembra ainda que a moda é cíclica: recorrer a brechós pode ser uma alternativa criativa e consciente para atualizar o guarda-roupa com peças que voltaram a ser tendência.

