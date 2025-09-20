Moda

5 tons do cobre suave ao ruivo intenso para a primavera

Essas nuances se destacam como a escolha certeira para trazer energia e personalidade na estação

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 07:38

Os cabelos ruivos seguem em alta na primavera Crédito: Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

Os cabelos ruivos seguem como uma das maiores tendências da temporada. A primavera, marcada por cores vibrantes e luminosidade natural, valoriza ainda mais essas nuances, que iluminam o rosto e transmitem vitalidade.

Segundo Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze, os ruivos oferecem múltiplas possibilidades: desde reflexos suaves até tonalidades intensas, que transformam o visual por completo. “O segredo está em escolher uma cor que harmonize com a pele e realce a personalidade, criando um resultado sofisticado e cheio de energia”, explica.

Abaixo, confira 5 tons do cobre suave ao ruivo intenso para a primavera!

1. Ruivo dourado luminoso

O ruivo dourado luminoso é perfeito para quem deseja apenas um toque de brilho quente Crédito: Imagem: DFree | Shutterstock

Esse tom é perfeito para quem deseja apenas um toque de brilho quente, com reflexos dourados que lembram o pôr do sol da primavera. Ele ilumina os fios sem transformar radicalmente a cor, sendo uma ótima opção para quem está começando a se aventurar no universo dos ruivos. Natural e sofisticado, realça o viço da pele e traz vitalidade imediata ao visual.

2. Ferrugem

O ruivo ferrugem traz um brilho marcante que se destaca em qualquer Crédito:

Vibrante e autêntico, o tom ferrugem é um dos mais desejados da temporada por traduzir confiança, atitude e emoção. A nuance traz um brilho marcante que se destaca em qualquer look e conversa diretamente com a proposta da primavera: uma estação de renovação e autoexpressão. “Para quem quer apostar nesse look , indico a nova cor Ferrugem, de Maxton, escolhida pela influenciadora Thaís Vasconcellos para transformar o visual e reforçar sua autenticidade”, explica Ana Regina Farias.

3. Ruivo claro acobreado

O ruivo claro acobreado cria um efeito de luminosidade delicada Crédito: Imagem: Herzstaub | Shutterstock

Para quem deseja suavidade e frescor, o ruivo claro acobreado é a escolha ideal. Ele clareia os fios e cria um efeito de luminosidade delicado, perfeito para combinar com a energia leve e florida da primavera. Democrático, valoriza peles claras e médias, mas também cria contrastes interessantes em tons de pele mais escuros.

4. Mocha Mousse

O mocha mousse equilibra sofisticação e leveza em uma única tintura Crédito: Imagem: Look Studio | Shutterstock

Com reflexos marrons, o mocha mousse é um tom que une suavidade e intensidade. A cor do ano da Pantone reforça a conexão com o que há de mais atual em moda e beleza. Nos salões mais renomados, o tom já desponta como uma das grandes tendências da temporada, por equilibrar sofisticação e leveza em uma única tintura.

5. Ruivo escuro profundo

O ruivo escuro profundo cria um visual marcante e cheio de presença Crédito: Imagem: Cavan-Images | Shutterstock

Já para quem prefere intensidade e sofisticação, o ruivo escuro profundo é a pedida certa. Esse tom mais fechado cria um visual marcante e cheio de presença, transmitindo elegância sem abrir mão da modernidade. Ganha destaque em cortes longos e retos , além de realçar penteados que valorizam brilho e profundidade.

Cuidados com os cabelos

Manter os ruivos e acobreados vibrantes exige atenção especial, já que são cores que podem desbotar com maior facilidade. É importante evitar lavagens excessivas, proteger os fios da exposição solar e lançar mão de máscaras de hidratação e nutrição, que devem estar sempre no cronograma, intercaladas com tratamentos de reconstrução para garantir força e brilho.

Ana Regina Farias também reforça a importância de investir em produtos que ajudem a prolongar a durabilidade da cor. “Um exemplo é o Novex Blindagem Gloss Color, que sela as cutículas, protege contra os raios UV e ferramentas de calor , além de oferecer ação antidesbotamento. Produtos específicos para cabelos coloridos ajudam a manter a intensidade da cor e a saúde dos fios”, completa.

Por Caroline Amorim