5 mitos e verdades sobre cuidados com cabelo crespo

Cuidado com cabelo crespo Crédito: Yuri A. / Shutterstock

Cuidar de cabelos crespos vai além de uma simples rotina estética, é também um ato de afirmação diante de uma sociedade que historicamente negligenciou a beleza e as necessidades específicas desses fios. Apenas recentemente os estudos sobre cabelos crespos começaram a ganhar espaço, permitindo que conhecimentos fundamentais fossem difundidos.

Para desmistificar práticas e oferecer orientações valiosas, conversamos com Lúcia Zamperlini, cabeleireira de Vila Velha que é especialista em cortes e tratamentos naturalistas para cabelos com curvaturas. Ela compartilhou dicas para manter a saúde dos fios e desmistificou práticas comuns que podem comprometer a beleza e a integridade dos cabelos crespos.

1. Muito creme para finalizar prejudica o cabelo?

Cuidado cabelo crespo Crédito: Yuri A. / Shutterstock

“Um erro muito comum é o uso excessivo de creme finalizador por causa da ideia de que o cabelo bonito é o cabelo sem volume”, explica Lúcia. Segundo ela, isso pode comprometer a saúde do couro cabeludo, obstruindo os folículos capilares e causando caspa e hidrofobia capilar.

Outro erro frequente é finalizar o cabelo com os fios quase secos. “O cabelo crespo é mais poroso e tem dificuldade de reter líquido. O ideal é finalizar com a ajuda de um borrifador, mantendo os fios mais úmidos durante a aplicação do finalizador.”

A especialista recomenda a utilização de finalizadores ricos em óleos vegetais e sugere misturar manteiga vegetal com gelatina capilar para uma finalização eficaz e saudável.

2. Qual a frequência ideal para lavar os cabelos crespos?

Cuidados com cabelo crespo Crédito: Prostock-studio / Shutterstock

A frequência de lavagem depende da rotina de cada pessoa e do clima. “Em locais quentes, lava-se mais; em locais frios, onde o cabelo demora a secar, lava-se menos.” Para quem pratica atividades físicas intensas, a recomendação é lavar após cada sessão, alternando entre xampu suave e a técnica de co-wash. Nos demais casos, duas a três lavagens por semana são suficientes.

“O ideal é lavar pela manhã, para que o cabelo seque naturalmente. Evite lavar à noite e dormir com ele úmido para prevenir caspas e dermatites.”

A especialista também alerta para o uso de xampus com surfactantes agressivos, que ressecam os fios. Surfactantes são componentes presentes nos xampus responsáveis pela limpeza, pois ajudam a remover a sujeira e a oleosidade do couro cabeludo. No entanto, os mais agressivos podem retirar também a hidratação natural dos fios, deixando-os ressecados e fragilizados. “Prefira xampus com agentes limpantes suaves ou com ativos que evitam o ressecamento.”

3. Cabelo crespo é mais frágil que cabelo liso?

Cuidado cabelo crespo Crédito: Yuri A. / Shutterstock

"Sim, cabelos crespos são mais frágeis do que cabelos lisos. Devido à curvatura dos fios, a oleosidade natural do couro cabeludo tem dificuldade em chegar às pontas, tornando os fios mais secos e sujeitos a quebras, pontas duplas e nós”, afirma.

Fazer penteados com muita tração com frequência também é prejudicial e pode promover a quebra dos fios. “Além disso, a ausência de cortes de manutenção, ao menos a cada seis meses, pode gerar nós de fada e emaranhados".

Os nós de fada são pequenos emaranhados que se formam quando um único fio de cabelo se enrola sobre si mesmo, criando um nó difícil de desfazer. Já os emaranhados ocorrem quando vários fios se embaraçam entre si, tornando o cabelo difícil de pentear e mais propenso à quebra durante o desembaraço.

4. Touca e fronha de cetim: realmente fazem a diferença?

Touca de cetim Crédito: Yaw Niel / Shutterstock

Dormir com touca ou fronha de cetim realmente faz diferença. “O cetim faz com que haja menos atrito dos fios e isso reduz frizz e embola menos também, evitando os famosos nós de fada! Sabe aquele dia que você precisa de um day after maravilhoso? Use a fronha ou touca de cetim”

Para quem não gosta de dormir de touca e acha que a fronha incomoda, a dica é utilizar uma fronha cortada ao meio. Desta forma o cabelo fica no cetim e o rosto fica em contato com a fronha convencional.

5. Fitagem e dedoliss fazem mal para os fios?

Cabelo crespo Crédito: Yuri A. / Shutterstock

De acordo com Lúcia, fitagem e dedoliss são técnicas seguras e eficientes para definir os fios. “Elas não prejudicam o cabelo, desde que a quantidade de creme seja adequada para cada necessidade”. A fitagem consiste em passar os dedos entre as mechas para formar cachos; já o dedoliss envolve estilizar cada mecha individualmente. “Essa é uma técnica mais trabalhosa e ideal para fios mais porosos ou para ocasiões em que se deseja uma definição especial”.

O cuidado no desembaraço é fundamental. “Às vezes, por causa da correria do dia a dia, a gente quer pentear o cabelo de qualquer maneira e utiliza de força na hora do desembaraço, causando quebra dos fios. Evite pentear de forma brusca. Comece sempre das pontas para a raiz, preferencialmente com os dedos. Caso use escova, escolha uma sem bolinhas nas pontas”.