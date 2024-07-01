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Desigualdade

'A diferença está nas oportunidades', diz Tony Tornado sobre presença negra na TV

Ator falou sobre a inserção de artistas negros na televisão brasileira em entrevista ao ‘Fantástico’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 09:59

"A diferença está nas oportunidades", diz Tony Tornado sobre presença negra na TV Crédito: TV Globo/Reprodução
Tony Tornado participou do Fantástico deste domingo, 30, em entrevista ao lado dos atores Antônio Pitanga e Zezé Motta feita por Maju Coutinho. Ele relembrou momentos de sua carreira e falou sobre a presença negra na TV brasileira.
"Não é frase de efeito, não. A diferença entre o ator negro [e o ator branco] está nas oportunidades. Tem que dar oportunidade. Me deram oportunidade!", relembrou, sobre o fato de ter tido uma carreira bem-sucedida.
Aos 94 anos, o ator relembrou seu início. "Eu, já com 12 anos, era um belo de um palhaço. Isso ficou na minha mente: preciso expandir essa coisa. No Rio de Janeiro foi que comecei mesmo a minha arte". Ele também abordou sua prisão em 1971, que lhe levou ao exílio: "fui rodando o mundo. Fui pra Cuba, pra Rússia...".
Mesmo com a idade avançada, Tony Tornado se recusa a pensar em aposentadoria: "eu insisto sempre em dizer que não está na hora de parar. Porque o melhor personagem ainda está por vir".

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