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Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Cadastro reúne empregadores que teriam submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. Assessoria do cantor afirmou que ‘não houve resgate de nenhum trabalhador nas propriedades’ dele; procurada, BYD não retornou contato

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 19:05

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

07 abr 2026 às 19:05
BRASÍLIA - O cantor Amado Batista e a montadora chinesa BYD foram incluídos na "lista suja do trabalho escravo" do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cuja nova versão foi divulgada na segunda-feira (6). O cadastro reúne empregadores que teriam submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
Os casos são incluídos na lista após a conclusão de processos administrativos, com direito à ampla defesa. Os nomes permanecem publicados por dois anos.
A assessoria de imprensa de Batista afirmou, em nota, que "não houve resgate de nenhum trabalhador nas propriedades" e que "todos os funcionários continuam trabalhando normalmente" (leia mais abaixo).
Procurada, a assessoria de imprensa da BYD não enviou posicionamento ao Estadão até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.
O cantor Amado Batista foi incluído na “lista suja do trabalho escravo” do MTE;
O cantor Amado Batista foi incluído na “lista suja do trabalho escravo” Crédito: Instagram/Reprodução
Batista foi autuado em duas ações de fiscalização, em 2024, em Goianópolis (GO). A primeira envolveu 10 trabalhadores no Sítio Esperança, e a segunda, quatro funcionários do Sítio Recanto da Mata, ambos localizados na BR-060, na zona rural da cidade.
Segundo a equipe do cantor, uma fazenda "arrendada" por Batista para o plantio de milho foi alvo de fiscalização, que identificou irregularidades na contratação de quatro trabalhadores que eram funcionários de uma empresa terceirizada responsável pela abertura da área de plantio.
A assessoria afirmou que o cantor assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho (MPT), no qual "todas as obrigações dos colaboradores foram integralmente pagas e quitadas". "Outrossim, já estão sendo tomadas todas as providências administrativas para o encerramento de todo e qualquer procedimento de autuação", acrescentou.
A BYD também foi autuada em uma ação de fiscalização em 2024, em Camaçari (BA), onde construiu a maior fábrica de veículos elétricos da América Latina, inaugurada em 2025.
De acordo com o MTE, foram realizadas diversas diligências fiscais entre dezembro de 2024 e maio de 2025 na construção do empreendimento. Em uma dessas ações, foram identificados 471 trabalhadores chineses trazidos de forma irregular ao Brasil, dos quais 163 foram resgatados em condições análogas à escravidão.
A pasta afirmou que os funcionários "estavam submetidos a condições de vida e trabalho extremamente precárias", sendo obrigados a dormir em camas sem colchões e guardar seus pertences junto com ferramentas de trabalho e alimentos. "Em um dos alojamentos, havia apenas um banheiro disponível para cada 31 pessoas, o que os obrigava a acordar às 4h da manhã para conseguirem se preparar para a jornada", escreveu o MTE em comunicado divulgado na época.
Ainda segundo a pasta, os auditores-fiscais também identificaram indícios de que a BYD teria cometido fraude contra as autoridades migratórias brasileiras, com o objetivo de viabilizar a entrada dos trabalhadores estrangeiros no país sem o devido registro e em desacordo com a legislação vigente.
Ao todo, 169 novos nomes foram incluídos na atualização de segunda-feira. Criada em 2003, a "lista suja" é publicada semestralmente para divulgar os resultados das ações fiscais de combate ao trabalho escravo, que envolvem a atuação do MPT, da Auditoria Fiscal do Trabalho (AFT), da Polícia Federal (PF), do Ministério Público Federal (MPF), da Defensoria Pública da União (DPU) e, eventualmente, de outras forças policiais.

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