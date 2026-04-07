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Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Hugo Motta planeja votar votar PEC em maio no Congresso, mas oposição quer segurar andamento da proposta nas comissões

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 19:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 abr 2026 às 19:33
Imagem BBC Brasil
A admissibilidade do projeto deve ser votada na próxima semana no CCJ Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (7/4) que o governo desistiu de enviar um projeto de lei, em regime de urgência, sobre o fim da escala 6x1 — aquela em que o funcionário trabalha seis dias na semana e tem apenas um dia de descanso.
No entanto, o Planalto contradiz a informação dada pelo presidente da Casa após reunião de líderes para definir a pauta da semana.
Segundo o governo, os ministros Sidônio Palmeira, chefe da Secretaria de Comunicação Social, e Guilheme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, ainda avaliam o envio do projeto ao Congresso.
Motta afirmou que o Planalto teria optado por apoiar a tramitação da proposta por meio de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), já que o texto que já tramita na Câmara deve ter sua admissibilidade votada na próxima semana.
Em coletiva de imprensa, Motta disse que a decisão de não enviar um projeto próprio foi sinalizada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE).
A proposta começou a tramitar na Câmara dos Deputados em fevereiro, em meio a fortes pressões a favor e contra a proposta.
O apelo popular tornou a pauta uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) meses antes da eleição de outubro, enquanto Motta anunciou a proposta como uma das prioridades do ano legislativo de 2026.
Sem o regime de urgência, a matéria tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), responsável por analisar se a proposta está de acordo com a Constituição brasileira, e uma comissão especial, que debaterá mais a fundo os detalhes da proposta.
"Imediatamente, criaremos a comissão especial para trabalharmos a votação em plenário até o final do mês de maio", declarou o presidente da Câmara em entrevista a jornalistas nesta terça.
Mas a redução da escala enfrenta forte resistência de alguns partidos e de lideranças empresariais, que vão tentar adiar a chegada da pauta no plenário.
Em fevereiro, opositores da mudança, os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do União Brasil, Antonio Rueda, disseram durante evento com empresários em São Paulo que vão trabalhar para que a proposta fique emperrada na CCJ. "Vamos dar a vida para isso", reforçou Valdemar.
A leitura dos dois é que, por ser uma proposta com forte apelo popular, será difícil evitar sua aprovação caso a matéria seja apreciada meses antes do pleito eleitoral, quando boa parte dos deputados e dos senadores tentarão renovar seus mandatos nas urnas.
A posição foi acompanhada por Rueda, que disse que o fim da escala 6x1 vai aumentar os custos de produção das empresas.
"Eu tenho uma posição pessoal. Quando você olha para qualquer país desenvolvido, essa proposta é muito danosa para a economia e para o setor produtivo. E ela é posta de maneira eleitoral. Então, é muito claro que isso aí tem por finalidade colher dividendo eleitoral", afirmou, no mesmo evento, segundo o jornal Folha de S.Paulo.
Por ser uma proposta de alteração da Constituição, a PEC precisa ser aprovada com texto idêntico na Câmara e no Senado para entrar em vigor.
Após a análise na CCJ, o texto seguiria para uma comissão especial, onde o projeto consolidado será analisado. Motta afirmou que ainda não houve discussões para definir um presidente e um relator na comissão.
Um eventual projeto com regime de urgência no Congresso evitaria a tentativa de obstrução da oposição nas comissões.
Imagem BBC Brasil
Presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que debate sobre o fim da escala 6x1 será uma das prioridades do ano legislativo de 2026 Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Relator diz que mudança pode aumentar 'pejotização'

Na CCJ, o deputado relator da proposta é do partido de Rueda — Paulo Azi (União-BA) será responsável por escrever um relatório sobre a admissibilidade da proposta, ou seja, se ela está ou não de acordo com a Constituição Federal.
Ele foi escolhido com aval de Motta, Azi defendeu a discussão de compensações para os setores mais afetados pela eventual redução da escala, como a adoção de benefícios fiscais.
Segundo Azi, sem esse cuidado, por haver aumento da "pejotização" (quando trabalhadores atuam como pequena empresa, em vez de ter sua carteira assinada).
"A informalidade e a pejotização, elas exercem um efeito dramático nas contas da Previdência, porque são milhões de trabalhadores que não contribuem para a Previdência Social e o rombo só faz aumentar. Então, essa alteração pode ter um efeito danoso sobre essas relações de trabalho, sim ou não?", disse ao Jota.
Defensores do fim da escala 6 x 1 dizem que a medida vai melhorar a qualidade de vida e a saúde mental dos trabalhadores, que terão mais tempo de descanso, lazer e convívio familiar.
A campanha pela mudança começou como o movimento Vida Além do Trabalho (VAT), que tem como liderança Rick Azevedo, vereador do PSOL no Rio de Janeiro. Ex-balconista de farmácia, ele foi eleito após viralizar no TikTok desabafando sobre sua rotina de trabalho, com só um dia de folga por semana.
Em recente entrevista à BBC News Brasil, Azevedo rebateu as queixas de empresários contra a redução da escala de trabalho.
"Eles querem causar esse pânico econômico para continuar sugando o trabalhador seis dias na semana, para apenas um dia de folga, e receber um salário que muitas vezes não dá nem para comer."
"Se eu estivesse falando para você aqui agora, 'vamos acabar com a escravidão no país', os economistas de hoje iriam falar a mesma coisa: que o país não tem estrutura para acabar com a escravidão, que o país ia quebrar", reforçou.
Imagem BBC Brasil
Mudança da escala 6x1 teve grande adesão nas redes sociais e impulsionou projetos no Congresso Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Governo apoia redução com jornada de 40 horas semanais

A pauta ganhou visibilidade no Congresso com uma proposta de emenda constitucional (PEC) apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP) em fevereiro de 2025, que busca estabelecer ao menos três dias de descanso, com a escala 4x3.
Esse texto prevê "duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e trinta e seis horas semanais, com jornada de trabalho de quatro dias por semana".
Caso o fim da escala 6x1 seja aprovado, a tendência é que o Congresso adote uma redução menor da carga de trabalho.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, tem defendido a redução da jornada para 40 horas semanais.
"Não vejo o Brasil caminhar rapidamente para 36 horas semanais. Falar de 44 para 36 em uma tacada só não seria salutar e sustentável", disse em janeiro, em entrevista ao programa "Bom dia, Ministro", quando chamou a atual jornada de "cruel".
Lula defende que a mudança seja adotada sem redução da remuneração dos trabalhadores.
"Nosso próximo desafio é o fim da escala 6x1 de trabalho, sem redução de salário. O tempo é um dos bens mais preciosos para o ser humano. Não é justo que uma pessoa trabalhe duro toda a semana e tenha apenas um dia para descansar o corpo e a mente e curtir a família", defendeu, na mensagem enviada ao Congresso no início de fevereiro, sobre as prioridades do governo.
Com reportagem de Mariana Schreiber, da BBC News Brasil em Brasília

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