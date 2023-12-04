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Ludmilla diz que tem receio de gerar uma criança preta no mundo de hoje

Cantora afirma que ela e Brunna Gonçalves estão no início de um processo de fertilização
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 08:58

Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla
Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram
Ludmilla e Brunna Gonçalves querem aumentar a família. Casadas desde 2019, a cantora e dançarina estão passando por um processo de fertilização para ficarem grávidas. As duas foram a uma clínica de fertilização in vitro em Miami, Estados Unidos, para iniciar o sonho de aumentar a família.
"Nós estamos na fase dos exames. É um processo longo, mas estamos muito ansiosas. Quando a gente foi nessa clínica, parecia que já estávamos grávidas, porque tivemos de fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. Daqui a pouco vai ser o nosso neném ali na tela. A gravidez começa na cabeça", explica Brunna.
As duas contaram sobre a fertilização."Vai ser o óvulo dela. Com espermatozoide do doador, eles vão fecundar esse óvulo e colocar o embrião dentro de mim", diz a explicou a participante do BBB 22.
Ludmilla não escondeu que as duas têm receios de gerar uma criança preta no mundo de hoje. "Essa é a pauta da nossa conversa. É por isso que acho que é a gente adia tanto de ter, porque colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem também. É preciso coragem", comentou. "O mundo é muito cruel", acrescentou a cantora.
A intérprete de "Rainha da Favela" voltou a ser alvo de ataques racistas e que continua sofrendo, apesar de acreditar que está mais madura para lidar com o racismo. "Dói sempre dói, mas agora eu estou mais forte, resistente e tenho uma equipe muito melhor perto de mim", disse Ludmila que vai entrar mais uma vez na Justiça. "Falei para os meus advogados, falei para as pessoas que andam comigo. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida: alguém tem que pagar por isso porque é crime", desabafou.

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