Ludmilla diz que tem receio de gerar uma criança preta no mundo de hoje

Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

Ludmilla e Brunna Gonçalves querem aumentar a família. Casadas desde 2019, a cantora e dançarina estão passando por um processo de fertilização para ficarem grávidas. As duas foram a uma clínica de fertilização in vitro em Miami, Estados Unidos, para iniciar o sonho de aumentar a família.

"Nós estamos na fase dos exames. É um processo longo, mas estamos muito ansiosas. Quando a gente foi nessa clínica, parecia que já estávamos grávidas, porque tivemos de fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. Daqui a pouco vai ser o nosso neném ali na tela. A gravidez começa na cabeça", explica Brunna.

As duas contaram sobre a fertilização."Vai ser o óvulo dela. Com espermatozoide do doador, eles vão fecundar esse óvulo e colocar o embrião dentro de mim", diz a explicou a participante do BBB 22.

Ludmilla não escondeu que as duas têm receios de gerar uma criança preta no mundo de hoje. "Essa é a pauta da nossa conversa. É por isso que acho que é a gente adia tanto de ter, porque colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem também. É preciso coragem", comentou. "O mundo é muito cruel", acrescentou a cantora.